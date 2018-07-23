закрыть
23 июля 2018, понедельник, 22:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Могилевчане собирают подписи за присвоение зеленым зонам города исторических названий

  • 23.07.2018, 22:24

Сейчас в городе историческая топонимика почти отсутствует.

В Могилеве собирают подписи за присвоение зеленым зонам Могилева исторических названий. Сейчас в городе историческая топонимика почти отсутствует.

Ранее Комиссия по топонимике предлагала частично вернуть исторические названия, но за 8 лет ничего не было сделано.

Не вынесен на обсуждение (хотя и обещалось) и вопрос переименования пешеходной улицы Ленинской в Ветренную и Большую Садовую.


популярное за неделю

Мнение

Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу!
Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу! Артемий Троицкий
У них теперь и справка есть
У них теперь и справка есть Ирина Халип
Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко