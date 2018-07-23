Ученые создали быстрейший в мире двигатель 23.07.2018, 22:11

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Группа физиков из США создала искусственный ротор, который можно считать самым быстрым в мире.

Он представляет собой гантелевидную наночастицу, которая вращается в вакууме со скоростью 60 миллиардов оборотов в минуту, передает phys.org.

Наночастицу изготовили из диоксида кремния после чего поместили в вакуум. При этом давление в камере составляло 0,06 паскаля.

Ученые заставили частицу, диаметр которой - 170 нанометров, левитировать в оптической ловушке, созданной с помощью лазера мощностью 500 милливатт (мВт).

В итоге, при круговой поляризации она вращалась с частотой более одного гигагерца, а при линейной - вибрировала.

Использовать данный ротор можно будет в качестве сверхчувствительного детектора, чтобы измерять гравитационную постоянную и определять плотность Земли.

Также оказать пользу он может в изучении вакуума, или же квантовых явлений.