Белорусы стали лидерами по запросам на визы в Германию 24.07.2018, 7:37

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Немецкие журналисты проанализировали статистику.

Среди стран бывшего СССР, гражданам которых требуется виза для въезда в Евросоюз, Германию чаще всего посещают туристы из Беларуси и России, свидетельствуют данные МИД ФРГ. Журналисты DW проанализировали статистику и выяснили, граждане каких стран активнее всего подают запросы на оформление шенгенской визы в Германии и кто из них имеет наибольшие шансы ее получить.

Для турпоездкок в Германию требуется шенгенская виза

В целом въездные документы в ФРГ делятся на два типа. Первый - это шенгенская виза категории "С", которая используется для краткосрочных путешествий - к примеру, в целях туризма, лечения, для деловых поездок или посещения какого-либо мероприятия. Такую визу можно оформить в любой стране Шенгенского соглашения: ее обладатель получает право находиться в шенгенской зоне до 90 дней в течение полугода. При этом путешественник сначала обязан посетить страну, выдавшую проездной документ: к примеру, если виза получена в немецком посольстве, то турист должен сначала въехать в Германию, а уже оттуда он сможет отправиться в другие страны шенгенской зоны.

Если же поездка предполагает более длительное нахождение на территории Германии с целью работы, учебы или воссоединения семьи, то необходимо оформить национальную визу категории "D": этот документ дает право находиться в ФРГ непрерывно от нескольких месяцев до нескольких лет.

При этом стоит отметить, что виза для въезда в ЕС требуется далеко не всем жителям стран бывшего СССР. Так, граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. А с недавних пор посещать страны шенгенской зоны без виз могут и обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов.

Согласно статистике МИД ФРГ, отдыхать в Германию чаще всего ездят граждане России. За период с 2008 по 2017 годы россияне подали свыше 3,5 млн заявлений на оформление немецких турвиз. За ними следуют граждане Беларуси и Казахстана, подавшие 635 тысяч и 367 тысяч запросов соответственно.

Между тем в расчете на 100 тысяч населения визы в ФРГ активнее всего запрашивают туристы из Беларуси - за последние десять лет этот показатель в республике превысил 6500 человек. За ними с большим отрывом следуют граждане Армении, России и Казахстана. За исключением Казахстана, жители государств Центральной Азии не проявляют особого интереса к турпоездкам в ФРГ. В частности, за последние десять лет в Таджикистане шенгенскую визу в Германию захотели оформить лишь около 30 тысяч человек. При этом жителям этого региона чаще отказывают в выдаче виз: к примеру, в Киргизии и Узбекистане доля отказов превышает 7 процентов.

Число российских туристов в ФРГ снова растет

Что же касается России, то в 2014-2016 годах количество гостей из РФ в Германии резко снизилось. По данным Федерального статистического ведомства Германии, с 2009 по 2013 год количество ночевок российских туристов в немецких отелях росло в среднем более чем на 21 процент в год. Однако результаты 2014 года оказались не столь впечатляющими. Виной тому - падение цен на нефть и начало масштабного кризиса в отношениях России и ЕС, что привело к обвалу рубля и резко ударило по покупательной способности россиян.

В 2017 году число туристов из России снова начало увеличиваться. Городской офис Берлина по туризму VisitBerlin объясняет это явление двумя ключевыми факторами. Во-первых, относительной стабилизацией курса рубля по отношению к евро и, во-вторых, дополнительными рейсами между Москвой и Берлином - с недавних пор в столицу Германии начала летать авиакомпания UTair, и теперь попасть в Берлин можно из трех московских аэропортов.