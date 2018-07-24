В Белом доме назвали единственную договоренность Трампа с Путиным 1 24.07.2018, 7:46

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Сара Сандерс

Фото: EPA

Пресс-секретарь президента США ответила на вопросы о переговорах тет-а-тет в Хельсинки.

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе беседы в столице Финляндии достигли лишь одной договоренности, сообщила на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс. По ее словам, главы двух государств согласовали дальнейшую совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность, сообщает агентство Reuters.

В этой связи Сандерс сообщила о том, что в августе советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретится с «российским коллегой». С кем конкретно будет разговаривать представитель Трампа, она не уточнила. Также Сандерс не объяснила, где именно пройдут переговоры.

Болтон присутствовал на встрече Путина с Трампом, когда те общались в расширенном формате. Кроме того, он приезжал в Москву накануне саммита в столице Финляндии.

Поскольку в ходе встречи в Хельсинки Путин и Трамп на протяжении примерно полутора часов общались тет-а-тет, многие американские политики задавались вопросом, пришли ли они к каким-то договоренностям за исключением тех, о которых было объявлено на пресс-конференции по итогам встречи. Ранее стало известно о том, что Россия и США договорились обсудить гуманитарную ситуацию в Сирии и возвращение в страну беженцев.

Также появилась информация о том, что российский президент предложил Трампу подумать над проведением референдума на Донбассе. Комментируя этот вопрос, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт указала, что такой референдум был бы нелегитимным, поскольку прошел бы на территории, которая неподконтрольна украинскому правительству.