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Масштабные пожары в Греции: начались поиски пропавших туристов

  • 24.07.2018, 7:57

Из-за пожаров под Афинами погибло уже 20 человек.

Жертвами двух бушующих пожаров на окраинах Афин (Греция) погибли уже по меньшей мере 20 человек. Об этом заявил представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос, передает Alpha.

По его словам, как минимум 69 человек госпитализированы с травмами. Многие из них находятся в тяжелом состоянии с ожагами.

Отмечается, что информацию о двоих погибших подтвердил руководитель Национального центра организаций здравоохранения Никос Папаэфстафиу.

Кроме того, многие считаются пропавшими без вести.

Береговая охрана ищет группу из десяти туристов из Дании, которые пытались скрыться от пожара на лодке в этом районе. О них пока ничего не известно.

В Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.


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