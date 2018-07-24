Комитет природных ресурсов объяснил, почему в Дроздах позеленела вода 3 24.07.2018, 8:17

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Фото: tut.by

Специалисты успокоили минчан.

На прошлой неделе в редакцию портала tut.by обратились читатели и рассказали, что вода в водохранилище Дрозды и в Минском море окрасилась в зеленый цвет. Комитет природных ресурсов прокомментировал ситуацию и объяснил, что случилось с акваторией.

Специалисты в комитете поясняют, что процесс, который заметили минчане, — цветение воды в водоемах. Способствуют его развитию водоросли.

— Это природное явление, связанное с развитием фитопланктона (сине-зеленых водорослей), вызывающее изменение цвета воды. Может произойти и в пресной, и в морской воде, но в основном наблюдается в пресных малопроточных водоемах.

Как правило, только один или небольшое число видов фитопланктона участвуют в конкретном цветении.

— Почему же вода окрашена в зеленый цвет?

— Окраска воде придается в связи с высокой концентрацией пигментированных клеток. Вода часто становится зеленого, ярко-зеленого, но также может быть желто-коричневого или красного цвета, в зависимости от вида водорослей.

В комитете рассказывают, что цветение воды начинается из-за избыточных питательных веществ, высокой температуры и солнечного света. Наблюдать такой процесс можно в конце июля — начале августа. Продолжается одну-две недели.

— Цветение воды не опасно, но это может быть проблемой лишь в том случае, если в водоеме есть возбудители инфекций. За этим следит санитарно-эпидемиологическая служба города и предупреждает горожан о том, где купаться можно, а где нельзя. Цветение водоемов вполне нормальный процесс, тем более в условиях повышенного интереса со стороны отдыхающих. Цветение не вредно для человека, но может вызвать недостаток кислорода в воде и замор рыбы.

Специалисты также поясняют, что 21 июля взяли отбор проб в водохранилищах Дрозды и Комсомольское озеро. Там вода соответствует установленным требованиям. Также ситуацию мониторит лаборатория ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды».