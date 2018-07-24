Песочек сыпется. Время пошло Антон Орех, «МБХ-медиа»

24.07.2018, 8:26

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Антон Орехъ

О пенсионном обмане.

Лучшую историческую фразу про пенсии сказал еще почтальон Печкин: «Не надо меня щелкать! Я, может быть, только жить начинаю — на пенсию перехожу»!

Пенсия — одна из безусловных скреп нашего народа. Истинных — а не мнимых! Покушение на эту скрепу — это вам не плевок в дальнобойщиков и не реновация. Это плевок во всех российских людей!

Лучшая современная фраза про пенсию, фраза, которую хотел бы, да не смогу перешутить: «А те, кто не доживут до пенсии, будут кремированы и продолжат работу в песочных часах».

Мне 46 и я принял повышение пенсионного возраста как омолаживающую процедуру. Так мне до пенсии было 14 лет работать, а теперь станет 19. И мне уже словно бы не 46 лет, а 41 год!

Первое чтение закона в Думе привело к неожиданным открытиям. Ни в каком сне я не мог представить, что окажусь по одну сторону баррикад с Натальей Поклонской. После мироточащих бюстов, хождений с портретом Николая Романова в Бессмертном полку и охоты на «Матильду» с какими-то уже явно некрофилическими уклонами, что у меня могло быть с ней общего? А с Железняком? А с Милоновым? Но все эти люди либо (как Поклонская) проголосовали против, либо ловко уклонились от ответа и нажатия кнопок. Еще Мизулиной не хватало только в этой компании, чтобы я совсем свихнулся от разорванного шаблона.

Повышение пенсионного возраста сперва маскировали Чемпионатом мира по футболу. Хотя и тогда уже было очевидно, что такое шило в мешке не утаишь. Что чемпионат на месяц — а пенсия навсегда. И вышло так, что даже первое чтение оказалась за рамками мундиаля.

Конечно, еще реформаторам в подмогу лето, когда мозги плавятся на пляже и на грядках и миллионам сограждан глобально нет дела ни до чего. Но ведь и лето не вечно. Однако реформа задумана настолько стыдная, что они, как дети, хватаются за любую возможность оттянуть неизбежное признание. И даже запрет на само слово «реформа» - еще одна казусная попытка подпудрить мозги, не называя вещи своими именами. Но если ты подходишь и, приставив к виску пистолет, отнимаешь у человека деньги, он ведь понимает, что это грабеж, даже если ты назовешь это «перераспределением финансовых накоплений».

Стало понятно, во сколько начальство оценивает стариков, и какой устанавливает им предел мечтаний. Тысяча рублей в месяц! Вам прибавят сразу целую тысячу рублей в месяц! 12 тысяч в год! 12 тысяч! Прибавят тем, кто и так уже на пенсии. Но осчастливленные прибавкой, по идее, должны возрадоваться и провести разъяснительную работу среди товарищей, которым с пенсией по возрасту пока не повезло, кто слишком молод для заслуженного отдыха.

Известный прием: когда надо провернуть какую-то настоящую подлянку, в ход идет «зарубежный опыт». Но не весь. Нам не показывают весёлых, опрятных старичков и старушек из Америки и Европы, которым пенсия позволяет путешествовать по миру, а медицина позволяет так прекрасно выглядеть. Нам показывают только графики выхода на отдых в разных странах. Мол, пора догонять цивилизованный мир. Но графиков сравнительной продолжительности жизни нет. И таблицы с цифрами, сколько в этой загранице люди живут после выхода на пенсию, а сколько проживем мы — тоже почему-то нет. А ведь любопытно было бы взглянуть.

Активно пропагандируется «старость в радость». Конечно, круто, когда человек в 80 лет прыгает с парашютом и делает сальто, но показывают это с экрана тем, кто ходит с палочкой и ходунками и при всем желании уже никуда не прыгнет. И выглядит это скорее как издевка, чем как мотиватор.

Но всего этого мы могли бы не говорить, если бы свое слово сказал лишь один человек. Путин. Но Путин опаздывал. Он всегда и везде опаздывает. Но его опоздания обычно исчисляются минутами — в крайнем случае, часами. А тут прошло пять недель! Сперва Песков уверял нас, что президент не в курсе и пока не изучал вопрос. Президент, без которого не решаются, кажется, уже вообще никакие вопросы, о самом главном не думает? Не в курсе? На плюшевого Дмитрия Анатольевича свалил? Он ведь и на опасные футболы Медведева посылал, чтобы не присутствовать при возможном поражении. А пенсии — это не Хорватии по пенальти проиграть.

Я уже начал думать, что Путин так и не скажет ничего. Спрячется за кожаный мяч, за жаркое лето, за нелепого Медведева — а потом еще за что-нибудь или кого-нибудь. Но этот абсурд все-таки имел свои границы.

Правда, для откровений президент выбрал минимально резонансный повод — совещание в Калининграде по спорту. И сказал так, что половина не поняла ничего, а другая половина решила, что Путин реформу осудил. Теперь самое время поактивнее разыграть карту про доброго царя и негодных бояр. Вот уже и мем запустили, что Путин, оказывается, не может не подписать закон, если его примет Дума! Что по Конституции его за отказ подвергнут импичменту. А что — все равно же никто не читал Конституцию! Ей все что угодно приписать можно.

Но эта гротескная изворотливость, эти прятки и игра в синонимы лучше всяких аналитических разборов показывают, что государство довело управление страной до ручки и занято вульгарным обманом. Государство начинает экспроприацию, и отнимать будет не у своих зажиточных присных, у которых «жемчуг мелкий», а у самых сирых и нищих. Ну, а которые не доживут до пенсии и не станут такими, как Печкин — те продолжат работу в песочных часах. Песочек сыпется. Время пошло.

Антон Орех, «МБХ-медиа»