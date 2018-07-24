Журналист Александр Денисов: Нам будут «шить» уголовку 3 24.07.2018, 8:36

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Александр Денисов

Фото c cайта baj.by

Независимый журналист из Гродно рассказал подробности о вчерашнем обыске.

Вчера вечером в Гродно милиция провела обыски у местных журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом «Белсат».

Один из них, Александр Денисов, рассказал в «Фейсбуке» подробности:

«Спасибо за первую реакцию поддержки со стороны друзей и СМИ! Ничего пока что не знаю, кроме того, что проводится проверка в рамках уголовного кодекса. То есть, нам будут «шить» уголовку: клевета и оскорбление, насколько я понял.

Вчера после 2,5 часов в Ленинском РОВД (совершенно не понятно, зачем нас там столько долго держали, так как опрос продолжился 5 минут, я отказался от показаний). Потом был осмотр (лайтовый обыск). Искали целенаправленно цифровые носители: флешки, ноутбуки и т.д. Сначала в квартире матери (зачем?). У матери ничего, разумеется, не нашли. Потом перешли в мою квартиру.

Милиционеры вели себя, действительно, очень вежливо и корректно. Но это не помогло. У матери вчера был сердечный приступ. Она никак не может понять, что ее сын не крал, не убивал, не грабил, но считается преступником...

В моей квартире для проведения экспертизы изъяли системный блок компьютера, ноутбук, видеокамеру и мой телефон».