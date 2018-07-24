МВФ: В Венесуэле будет инфляция на уровне миллион процентов 24.07.2018, 8:38

ВВП страны в 2018 году сократится на 18%.

Интенсивная инфляция в Венесуэле может вырасти до гигантских масштабов. Об этом 23 июля Bloomberg заявил глава департамента МВФ, отвечающего за западное полушарие, Алехандро Вернер.

По его словам, из-за низких цен на нефть и сокращения ее добычи, а также провальной экономической политики властей ВВП страны в 2018 году сократится на 18%. Инфляция в Венесуэле может достичь отметки в 1 000 000%.

Нехватка товаров и еды уже привела к массовой эмиграции из страны, что может сказаться на состоянии соседних стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объясняет кризис "экономической войной" со стороны внешних и внутренних врагов. При этом с ухудшением ситуации государственные ведомства перестали публиковать статистические данные.

По данным независимых экспертов, в 2017 году инфляция в Венесуэле составила 60 000%, а за последние три месяца этот показатель вырос до 300 000%.