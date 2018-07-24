В поисках налогов будут прослушивать телефоны белорусов? 5 24.07.2018, 8:53

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Как будет создаваться база данных о доходах.

В информационной базе данных о доходах населения, которая сейчас работает в тестовом режиме, будет содержаться информация обо всех денежных поступлениях белорусов – как внутри страны, так и из-за рубежа.

Кроме того, все организации должны будут представлять налоговикам данные обо всех денежных поступлениях своих сотрудников.

К каким это может привести последствиям? На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик:

- Все идет к установлению тотального наблюдения за каждым белорусом – не только за «тунеядцами». Новая база данных о доходах – это инструмент для реализации планов по специальному налогообложению всех граждан.

Думаю, что будет сделано единственное исключение – для самого Лукашенко и наиболее приближенных чиновников из дроздовской «братии». Им, как и раньше, будет позволено прятать деньги в офшорах.

- Вы сказали о специальном налогообложении. Что именно это значит?

- Будет вводиться двойное налогообложение. История старая, как «Повесть временных лет», когда княгиня Ольга отправила тиунов второй раз собирать дань с древлян.

- Древляне взбунтовались, как мы помним…

- Белорусы тоже умеют бунтовать, когда «припечет», не волнуйтесь… Двойное налогообложение как раз и может стать тем самым поводом.

- И все же – как оно будет происходить?

- Практически все работающие за границей присылают деньги родственникам. С этих сумм будет собираться налог. С денег, за которые налог уже уплачен по месту работы.

Кроме того, база данных создается, чтобы знать полный доход работающего за границей за месяц и год. Здесь для налоговой тоже открываются возможности для безграничного творчества. Вполне возможно, что доходы белоруса будут облагаться «государевой мздой» многократно. В казне нет денег – что поделаешь? Изобретаются любые варианты.

- А если перечисления из-за рубежа шли на помощь больным или нуждающимся людям?

- Уверен, что власти это не остановит. Это будет все равно оцениваться, как чьи-то доходы из-за границы. А значит – повод для «стрижки» налога.

Вспомните скандальную историю с благотворительной организацией «Джойнт». Тогда власть после информационного скандала пошла на попятную. Но теперь, когда будет создана база данных и дело поставят на поток, будут уже и в открытую собирать налоги с благотворительности.

Ведь нужно содержать непомерно раздутый силовой аппарат, армию чиновников, да и сами налоговые структуры. А предприятия, которые раньше наполняли бюджет, сейчас и сами «стоят на коленях» и проводят сокращения. Люди эмигрируют за границу и работают там. Вывод: их нужно настигнуть любой ценой и заставить заплатить государству. Может, даже и не один раз.

Власти поняли, что простой человек, работающий за границей, может разрушить систему, как карточный домик – просто если не будет платить налоги в Беларуси. Размер эмиграции из-за разрушенной экономики настолько огромен, что Лукашенко остается без средств на содержание своего аппарата.

А кто тогда будет фальсифицировать выборы? А кто будет охранять фальсификаторов? Голодный чиновник и милиционер – угроза трону. Поэтому надо найти разбежавшихся за границу рабочих, отобрать у них последние и «перераспределить». Ведь чиновник и милиционер не пойдет работать в совхоз – бросать вилами навоз или доить коров за 200-300 рублей в месяц. Лукашенко создал систему, которую ему придется постоянно кормить – иначе она проглотит его самого.

Потому мы сейчас наблюдаем остросюжетный фильм «Охота на белоруса за границей».

- Хорошо, но как будут собирать данных о доходах живущих за границей? Ведь люди находятся на суверенной территории других государств. А если там не захотят давать сведений службам Лукашенко?

- Власти будут шпионить за нашими гражданами на территории других стран. В поисках налогов будут массово прослушивать телефоны белорусов – и тех, кто находится за границей, и тех, кто вернулся, и тех, кто там не был, но получал «оттуда» деньги, звонки, смс и так далее.

Думаю, что спецслужбы будут активно пользоваться базой МНС и участвовать в ее создании. Людей из базы поставят на «прослушку». Будут собирать доказательства, что человек работает и передает родственникам деньги.

Будут использоваться откровенно шпионские методы. За границей власти активизируют свою агентуру. Для слежки за «тунеядцами» создается «лукинтерн» - по примеру Коминтерна в советское время, который собирал информацию для Сталина по всей Европе.

- А если кто-то из «лукинтерна» проколется? Это ведь чревато скандалами, высылками дипломатов и так далее…

- Думаю, Лукашенко понимает, что может ухудшить отношения с соседними странами, шпионя за своими гражданами на их территории. Но, как обычно, надеется на «авось». Ведь проколы наступят неизвестно когда, а кушать чиновничья рать хочет уже сейчас.

Возможно, власти и принимают во внимание историю с арестом в США россиянки Марии Бутиной, а еще раньше – с высылкой 35 дипломатов РФ. Но, как я уже говорил, кушать хочется прямо сейчас.

К тому же Лукашенко надеется, как обычно, выкручиваться, как уж на сковородке, и после каждого шпионского провала на Западе намекать, что готов «отвернуться» от Путина. Хотя понятно, что все это ложь и агентура будет работать в том числе и в интересах России.

- Находится под тотальным контролем, даже живя за границей – такая себе перспектива. Как не допустить, чтобы это стало нормой?

- Ответ на этот вопрос уже был дан в первой половине 2017 года. Массовые акции протеста – это то, что стало для власти холодным душем и заставило пойти на попятную с декретом №3.

Другого рецепта нет и против декрета №1. Не надо пытаться второй раз изобрести велосипед.

Понятно, что новый декрет «смонтирован» более осторожно и завуалировано. Не все еще почувствовали, в чем его главный подвох. А он как раз и опаснее декрета №3 тем, что будет касаться не только «тунеядцев», но всех граждан, которых хотят контролировать во всем.

Когда белоусы «сядут на гвоздь», они это почувствуют и начнут протестовать. Но мы, активисты и независимые СМИ, не можем сидеть и ждать у моря погоды. Наша задача – уже сейчас объяснять людям, к чему приведет вступление в силу нового декрета о «тунеядцах».