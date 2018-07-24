СМИ: 31-летняя основательница FEMEN покончила с собой в Париже 24.07.2018, 7:35

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В 2011 году она пикетировала КГБ в Минске.

Оксана Шачко, соосновательница скандального женского движения, совершила самоубийство в своей квартире в столице Франции.

Информацию о смерти Шачко подтвердила «Нашей Ниве» лидер движения Анна Гуцол. Она подчеркнула, что самоубийство — предварительная версия. Экспертиза будет проведена 24 июля.

Анна Гуцол, Оксана Шачко и Александра Шевченко стояли у истоков FEMEN.

Оксана Шачко. Кадр из фильма «Я — FEMEN».

По словам друзей Шачко оставила записку, в которой на английском было написано «Вы все фейк».

Фото: femen.org

Оксана Шачко родом из украинского Хмельницкого. В последнее время она жила в Франции.

Оксана Шачко. Кадр из фильма «Я — FEMEN».

Шачко участвовала в акции FEMEN в Беларуси в 2011 году. Тогда вместе с двумя соратницами Шачко устроила пикет у здания КГБ. Обнаженные по пояс девушки держали плакаты с надписями «Свободу политзаключенным» и «Жыве Беларусь». Акцию провели 19 декабря — в годовщину Площади-2010.

После активистки сообщали, что белорусские спецслужбы задержали их, ночью возили в автобусе, раздевали, обрезали волосы, после чего выбросили без документов в лесу.