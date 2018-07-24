Госсекретарь США отверг одно из предложений Путина 24.07.2018, 8:59

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Майк Помпео сделал резкое заявление по поводу претензий Кремля.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Соединенные Штаты не допустят допроса своих граждан руководством РФ. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу CBN.

"Администрация не собирается отправлять или заставлять американцев приезжать в Россию для того, чтобы быть допрошенными Владимиром Путиным и его командой", - заявил Помпео.

Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина предоставить доступ к 12 офицерам ГРУ РФ, обвиняемым во вмешательстве в выборы 2016 года, в обмен на допрос нескольких американцев российскими прокурорами, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера.

В свою очередь, ранее это предложение разделило во мнениях Госдеп и Белый дом. В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что рассматривают предложение Путина, а ФБР и пресс-секретарь госсекретаря Помпео отвергли этот запрос России.

Кроме этого, Путин на встрече в Хельсинки предлагал Трампу провести референдум в Донбассе.

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

Уильям Браудер известен как инициатор так называемого Акта Магнитского. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

17 октября 2017 года РФ в обход штаб-квартиры Интерпола включила Браудера в список разыскиваемых международных преступников. Однако генеральный секретариат организации, пересмотрев запрос Москвы, признал его не соответствующим нормам.