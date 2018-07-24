Солигорск-гейт: Особенности национального «распила» бюджетных средств Александр Молочко, ucpb.org

24.07.2018, 9:08

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Александр Молочко

Частное расследование о коррупции и кадровой политике в райцентре.

Абсолютно вся система управления выстроена по принципу личной лояльности и родственных отношений, а все остальные бесправные рабы, основная задача которых заключается в том, чтобы молчать и подчиняться…

К данной кадровой политике можно было бы относиться с пониманием, если бы товарищ Алешко Владимир Григорьевич выкупил контрольный пакет акций филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» и стал бы его собственником и при этом уважаемым господином, а так совсем нескромно и некрасиво получается. Государственное же предприятие все-таки…

Очевидно, что пример поведения и управления, нынешним руководством филиала был взят с уже бывшего их руководителя, экс-генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Леонидовича Русака, который руководил данным областным автотранспортным гигантом с 2005 года.

В апреле 2015 года в СМИ появилась информация о том, что в отношении него Управлением Следственного комитета по Минской области было возбуждено дело по фактам материалов проверки сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Виктору Леонидовичу Русаку вменялось следующее:

"Установлено, что руководитель ОАО "Миноблавтотранс", действуя из корыстной заинтересованности, использовал материальные ресурсы возглавляемого им предприятия. Давал незаконные указания подчиненным о выполнении хозяйственных работ на личном участке с привлечением автотранспорта и работников организации. Кроме того, выявлены факты хищения ряда товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию".

Иными словами Виктор Леонидович распоряжался государственной собственностью и ресурсами, как своими собственными. За счет этого и обогатился. За время управления данным предприятием успел нанести ущерб в размере 80 миллионов белорусских рублей и приобрести личного имущества и недвижимости на сумму около 500 тысяч долларов США. Данное «непосильно-нажитое» имущество впоследствии было арестовано.

В марте 2017 года начался судебный процесс над Виктором Леонидовичем Русаком. Виктор Леонидович впервые перед представителями СМИ предстал за решеткой в зале судебных заседаний.

Но вот совпадение, как раз между этими событиями, а именно, между его задержанием весной 2015 года и началом суда над ним весной 2017 года, ближе к лету 2016 года, руководством филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс», по указанию сверху, было принято очень странное и спонтанное решение о, не просто юридической ликвидации присоединенного до этого к филиалу «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» автотранспортного предприятия ГАП-3, а о его сносе и демонтаже практически всех хозяйственных построек с лица земли. За летне-осенний период времени 2016 года данный процесс был полностью завершен.

Почему же решение о физической ликвидации филиала «Грузовой автомобильный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс» является странным и по сей день? В данном случае стоит вспомнить с чего же все начиналось….

А начиналось все многообещающе! В начале лета 2010 года вдолжностируководителя ГАП-3 был назначен Яскевич Владимир Владимирович.

Владимир Владимирович оказался человеком не простым, а напрямую приближенным к администрации города и района. Дело в том, что женой Владимира Владимировича являлась и является, по всей видимости, и по сей день Яскевич Галина Петровна. Галина Петровна долгие годы находилась в должности управляющей делами Солигорского райисполкома при долго несменяемом главе города и района Римашевском Александре Брониславовиче. Галина Петровна на своей должности активно продолжала исполнять свои обязанности на протяжении всего периода времени физической расправы в Солигорском районе над ГАП-3, пока данное преприятие возглавлял ее муж. Данные о деятельности Галины Петровны на 2015-2016 годы в качестве управляющей делами Солигорского райсполкома остались до сих пор в интернете:

1) http://archive.li/fUbRh

2) http://kodeksy-by.com/norm_akt/source-Солигорский%20райисполком/type-Решение/2908-06.12.2016.htm

3) https://esoligorsk.by/forum/novosti-soligorska/est-vopros-budet-otvet-29-oktyabrya-proyd-t-pryamaya-liniya-s-upravlyaiuschim-delami-soligorskogo-rayispolkoma-35111

4) https://krivichi.schools.by/pages/informatsija-o-vyshestojaschih-organizatsijah

После окончательной физической ликвидации автотранспортного предприятия ГАП-3, возглавляемым ее мужем Яскевичем Владимиром Владимировичем, и за несколько месяцев до задержания самого Римашевского Александра Брониславовича, Галина Петровна успела покинуть свой пост, а на ее место с января 2017 года была назначена Радюк Светлана Николаевна, до этого в конце лета начале осени 2016 года успешно проведшая в качестве председателя Окружной избирательной комиссии Солигорского городского избирательного округа №68 «выборы в парламент».

Но это так, информация к тому, что все не просто так происходит при назначениях на руководящие посты…. Вернемся к Яскевичу Владимиру Владимировичу….

Владимир Владимирович после своего назначения на должность руководителя ГАП-3 летом 2010 года, запомнился тем, что сразу же активно, как никто другой до него, принялся осваивать бюджетные средства возглавляемого им предприятия.

А получил Владимир Владимирович в управление значительный государственный ресурс. На балансе ГАП-3 на момент назначения Владимира Владимировича в качестве руководителя имелось 365 работников, 126 автомобилей и 35 автобусов:

1. самосвальный и бортовой транспорт;

2. транспорт для социальных перевозок;

3. автомобили с надписью «Хлеб»;

4. транспорт, задействованный в подвозе продуктов в учреждения образования.

Кроме того с 2006 года в составе Солигорского грузового автомобильного парка №3 находился Любанский автопарк. Присоединение произошло в период реорганизации убыточных дочерних предприятий к более крупным и перспективным. Производственный участок в Любани, где работало 125 человек, стал на тот момент времени филиалом еще не переименованного в ОАО, ДУП «ГАП-3» РУП «Миноблавтотранс».

С самого первого момента вступления в должность Владимир Владимирович принялся обновлять всю инфраструктуру автопредприятия. Только за первые пять месяцев пребывания товарища Яскевича в должности было осуществлено следующее – по списку:

1. началось благоустройство территории ГАП-3;

2. была начата реконструкция зданий и техническое переоснащение;

3. была осуществлена полная замена системы отопления;

4. была начата реконструкция кабинетов отдела эксплуатации и диспетчерской;

5. был выполнен ремонт фасада административного корпуса;

6. был осуществлен ремонт внутренних помещений АБК;

Со слов самого же Владимира Владимировича реконструкция коснулась практически всех объектов, расположенных на территории ГАП-3, а за пять месяцев пребывания его в должности на все вышеперечисленные работы из бюджета предприятия было затрачено свыше одного миллиарда белорусских рублей (неденоминированных рублей) – это только за пять месяцев. В ближайшей же перспективе планировалось осуществить следующее – идем по списку:

1. оборудовать новую комнату отдыха для водителей;

2. осуществить реконструкцию пустующего здания бывшей столовой и разместить в нем спортивный зал с душевой комнатой;

3. оборудовать бильярдную;

4. создать собственную зону отдыха и построить баню;

5. оборудовать сауну и волейбольную площадку;

6. построить собственную автозаправочную станцию;

7. на территории ГАП-3 открыть пункт по техническому обслуживанию автомобилей «МАЗ».

Впечатляет!?

При этом, не имея еще спортивного зала и пункта по техническому обслуживанию автомобилей «МАЗ», уже были затрачены денежные средства на покупку тренажеров и на обучение ряда работников ГАП-3 в специализированном сервисном центре «МАЗ» в Минске.

Местными государственными СМИ Яскевич Владимир Владимирович преподносился как успешный управленец, а сам он, исходя из его же слов, уверенно, вместе с руководимым им коллективом, смотрел в будущее.

Что же касается вопроса о том «за чей счет этот банкет?», то на 2010 год Владимир Владимирович заявлял следующее:

«Предприятие работает безубыточно. Рентабельность за 8 месяцев этого года (2010 года) на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года (2009 года). Особое внимание в текущем году было уделено выполнению такого прогнозного показателя, как экспорт услуг. Если за 8 месяцев 2009 года этот показатель составлял 31,6 тысячи долларов, то за такой же период текущего года он составил 251,2 тысячи долларов. Конечно же, растет и заработная плата. Одним словом, нашему предприятию есть чем гордиться, но, безусловно, еще есть к чему стремиться».

Ни о каких сторонних денежных средствах и дополнительных кредитных ресурсах на тот промежуток времени речи не шло.

Со слов бывших работников ГАП-3 пик строительно-реконструкционного бума пришелся на 2013-2014 года, а всю проектную документацию на них составляли и вели специалисты отечественного государственного предприятия «Белгорхимпром», ныне предприятия-банкрота, баланс лицевого счета которого в настоящий момент времени составляет менее 500 долларов США.

Что же произошло в дальнейшем? Продолжение – следует.

Александр Молочко, ucpb.org