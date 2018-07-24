И вот – опять Александр Ярошук

24.07.2018, 9:13

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Беларусь заняла первое место среди европейских стран в Глобальном индексе рабства.

Как выразился классик – «не было никогда, и вот опять». Беларусь вошла в 20-ку стран в мире и заняла первое место среди европейских стран в Глобальном индексе рабства, который составила международная правозащитная организация Walk Free Foundation.

К современным формам рабства правозащитники отнесли принудительные браки, торговлю людьми и принудительный труд. До принудительных браков и торговли людьми у нас пока, тьфу-тьфу, дело не дошло, а вот принудительный труд расцвел таким махровым цветом, что и без двух первых позиций легко и просто обеспечил стране лидерские позиции в Глобальном индексе рабства в мире и на континенте.

С чем от всей души мы поздравляем всех, кто ковал эту выдающуюся победу над собственным народом. Она по своему значению и резонансу переплюнет все олимпийские и мировые спортивные достижения Беларуси за последние 24 года.

Именно ее, а не медали и рекорды белорусских спортсменов будет помнить международное сообщество. Как помнит до сих пор человечество советский тоталитаризм, но при этом и думать забыв о его спортивных свершениях. Именно ситуация с правами человека, а не спорт, лежит в основе формирования имиджа страны. И он не может быть у нее иным, кроме как резко отрицательным в случае, если права граждан стоят не больше, чем цена бумаги, на которой они прописаны, а всесилие чиновников является таким же абсолютным, как и бесправие народа.

Мы помним поименно всех, кто кропотливо закладывал фундамент и последовательно лишал народ элементарных гражданских и трудовых прав, кто принимал законы и делал Трудовой кодекс худшим в мире, готовил и подписывал декреты и указы о срочных трудовых контрактах и о драконовских мерах по наказанию работников, о тунеядцах, о современных концлагерях – лечебно-трудовых профилакториях, о произволе в отношении родителей, из семей которых изымаются дети.

Имена тех, кто выстраивал современную систему принудительного труда и рабства – чиновников и депутатов, высокопоставленных и мелких клерков, судей и прокуроров, работников органов внутренних дел нами не будут забыты. Обещаем, что постараемся, чтобы каждому воздалось по делам его, чтобы народ Беларуси знал, кто покрывал страну позором, кому он обязан своим бесправным, рабским положением.

Смею заверить, что ни правозащитники, ни международное профсоюзное движение, ни Международная организация труда, другие международные структуры и институты никогда и ни при каких обстоятельствах, как бы власть и ее апологеты не старались, не закроют глаза на нарушения гражданских и трудовых прав в Беларуси. И гарантией этого будем мы, Белорусский конгресс демократических профсоюзов, наши многочисленные единомышленники по борьбе за права человека в стране.

Свою миссию, свой долг перед гражданами и трудящимися по предотвращению окончательного закабаления народа, сползания страны в бездну тоталитаризма мы постараемся выполнить сполна, и используем для этого все свое влияние, а оно не просто пустой звук, как на международной арене, так и внутри страны.

Самонадеянная власть, упиваясь вседозволенностью и безнаказанностью, считает, что из белорусского народа можно веревки вить, и он все покорно стерпит. Но мы и дальше будем будить народ, раскрывать ему глаза на нетерпимость его бесправного, унизительного положения. И я бы не стал делать ставку на то, что эта нетерпимость не трансформируется однажды в социальные протесты загнанных в угол, отчаявшихся людей.

Авраам Линкольн как-то сказал: «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время». Истина эта за прошедшие годы неоднократно находила свое подтверждение в разных уголках планеты. Нет сомнения, что ее справедливость восторжествует и в Беларуси. Рано или поздно белорусский народ скинет рабские оковы, обретет выстраданную свободу, забудет, словно кошмарный сон, бесславные времена, когда он возглавлял международные рейтинги рабства.

Александр Ярошук, «Фейсбук»