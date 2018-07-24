Фотофакт: Самые необычные рисунки, которые видны из космоса 24.07.2018, 9:22

1,100

Геоглифы — это огромные фигуры на земле, которые хорошо видны сверху.

Раньше они нужны были в религиозных целях, а сейчас их чаще делают романтики и шутники. Портал tut.by собрал самые необычные геоглифы, которые есть на спутниковых картах в разных уголках мира.

«Длинный человек»

Уилмингтон, Англия

«Длинный человек из Уилмингтона», или «уилмингтоннгский гигант» находится на одном из холмов Англии. Его длина — 72 метра. Фигуру создали в XVI или XVII веке. Вероятно, она стала политической сатирой эпохи Тюдоров или Стюартов. После многие поколения освежали силуэт при помощи белого или цветного кирпича. А во время Второй мировой войны «гиганта» наоборот закрашивали зеленой краской, чтобы немецкие самолеты не использовали его как ориентир.

«Грубый мужик»

Серн-Эббас, Англия

Это место называют «великан из Серн-Эббас» или «грубый мужик». Его высота — 55 метров, ширина — 51 метр. Фигура выведена на холме траншеей глубиной в 30 сантиметров.

Происхождение фигуры и ее возраст неизвестны, первые упоминания о ней относятся к середине XVIII века. Возможно, это саксонское, бриттское или римское божество. Существует поверье, что если женщина заснет на фигуре, то она будет благословлена на плодовитость или исцелится от бесплодия.

Гитара

Аргентина

Фермер Педро Мартин Урета высадил этот лес в память о своей жене, которая умерла в 1977 году от разрыва аневризмы. Женщина всегда любила гитару, и ей нравилось, как ферма выглядела с борта самолета. Педро и его сыновья высадили около семи тысяч деревьев, чтобы ферма выглядела сверху, как огромный музыкальный инструмент. Корпус и гриф здесь из кипарисовых деревьев, а синие струны — из эвкалипта. Длина гитары — один километр.

Сердце

Уиквар, Великобритания

Фермер Уинстон Хоус решил высадить дубовую рощу после смерти своей жены в 1995 году. Он посадил более 6 тысяч деревьев, оставив в центре поляну в форме сердца. Теперь деревья выросли, а фермер иногда прогуливается по роще и думает «о разных вещах».

Чингисхан

Улан-Батор, Монголия

Этот портрет Чингисхана находится на склоне горы рядом с Улан-Батором, столицей Монголии. Его создали в 2006 году во время спортивного праздника Надом. На спутниковых картах его видно отчетливо, правда, вверх ногами: макушка великого хана смотрит на юг.

Ататюрк

Эрзинджан, Турция

Гигантский портрет «отца турецкого народа» сделали из валунов, окрашенных в черный белый цвета. Три тысячи солдат справились с задачей всего за месяц. Длина портрета — около 120 метров, под ним красуется автограф политика.

Переменчивый лабиринт

Уттинг-ам-Аммерзе, Германия

В Германии есть поле, заросшее кукурузой, подсолнухами и коноплей. Каждый год фермеры «высаживают» на нем новый рисунок. В разное время на нем были витрувианский человек, Мартин Лютер, Альберт Эйнштейн, немецкие футболисты, бременские музыканты, а еще карта Баварии, карта Европы, карта мира и даже схема Солнечной системы.

Озеро в форме человека

Сан-Паулу, Бразилия

Просто искусственный пруд для рыбалки в Бразилии, который из космоса выглядит как фигура человека.

«Добро пожаловать в Кливленд»

Милуоки, США

Такие надписи — обычное дело в окрестностях аэропортов. Один нюанс: эта надпись расположена в городе Милуоки. Кливленд и Милуоки находятся в разных штатах, между ними более 500 километров.

Катя, ответь

Марфино, Россия

Карты хранят десятки предложений руки и сердца. Вопрос Кате рядом с селом Марфино необычен тем, что его автор обратился в «Яндекс» с просьбой поскорее обновить спутниковые снимки. Чтобы помочь мужчине, сотрудники компании сняли пешую панораму этой местности и сделали снимки надписи с квадрокоптера. Приняла ли Катя предложение, неизвестно.