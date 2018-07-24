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По делу о государственной измене в «Роскосмосе» арестован второй подозреваемый

  • 24.07.2018, 8:05
Фото: тасс

В корпорации Рогозина отказались комментировать задержание.

Суд в Москве санкционировал арест второго подозреваемого в государственной измене. Как сообщил информированный источник агентства Интерфакс, арестованный, возможно, является вторым фигурантом дела о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли.

Ранее в понедельник СМИ уже сообщали, что в уголовном деле появился как минимум еще один подозреваемый.

В госкорпорации "Роскосмос" заявили, что не владеют информацией о втором подозреваемом.

Первым арестованным по делу стал сотрудник корпорации "Роскосмос" Виктор Кудрявцев. Он был задержан в четверг, 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам.


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