Замглавы ФСИН: Избитый в российской колонии заключенный сам провоцировал 6 24.07.2018, 9:38

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ФОТО: ТАСС

Дело о пытках в РФ «спустят на тормозах»?

Первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров, пытки которого в ярославской колонии попали на видео, пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения.

По его словам, Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников", сообщает currenttime.tv.

Замглавы ФСИН добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее".

"Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку", – отметил Рудый.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сказал, что год назад после обращения заключенного, которого пытали, видел съемку, но на ней был представлен "отрезок, а не полная картина произошедшего".

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию №8, где в настоящее время содержится Макаров.

23 июля также стало известно о том, что Следственный комитет начал проверку в отношении следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказал в возбуждении уголовного дела о пытках в ярославской колонии, сообщает издание 7х7 со ссылкой на пресс-секретаря управления СК Кристину Гузовскую.

По информации Гузовской, в ноябре 2017 года Свирский уволился по собственному желанию.

Ранее "Новая газета" опубликовала десятиминутное видео с портативного регистратора, на котором сотрудники ФСИН оскорбляют и избивают заключенного в колонии в Ярославской области – материал предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". В фонде считают, что это был заключенный Евгений Макаров.

После публикации видео также стало известно, что Управление ФСИН по Ярославской области начало внутреннюю проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По этому делу СК задержал шесть человек, в рамках разбирательства ФСИН отстранил от работы 17 человек.