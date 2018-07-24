Цены на бензин резко пойдут вверх? 5 Татьяна Маненок, «Белрынок»

24.07.2018, 10:03

1,033

Белорусские НПЗ скатываются в долговую яму.

Белорусские НПЗ в течение 9 месяцев работают в убыток — с ноября 2017 года до сегодняшнего дня. И это в условиях решения стратегической для отрасли задачи – скорейшего завершения программ модернизации, чтобы быть готовыми работать в принципиально новых условиях: мировых цен на импортируемую российскую нефть после скорого обнуления нефтяных пошлин в России.

Финансовые проблемы «нефтянки»: дубль два

Нынешний финансовый кризис белорусской «нефтянки» стал, по сути, продолжением предыдущего. Полтора года назад белорусская нефтепереработка также переживала сложную финансовую ситуацию. Тогда ее усугубили сразу несколько факторов – неблагоприятная мировая конъюнктура, снижение поставок российской нефти из-за газового конфликта, повышение акцизов на нефтепродукты и фактически двухлетняя заморозка цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

Финансовые результаты двух НПЗ оказались настолько низкими, что у них возникли проблемы с дальнейшим кредитованием. Как следствие, затормозились ключевые проекты по модернизации заводов.

«Нефтянка» нуждалась в комплексной программе выхода на стабильную рентабельную работу. Срочность мер была продиктована необходимостью ускорить модернизацию обоих НПЗ в канун ожидаемо скорого завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Чтобы в новых условиях быть способными перерабатывать нефть по мировой цене, белорусские НПЗ должны были максимально быстро технологически «подтянуться» до уровня европейских заводов.

После июньского совещания белорусские нефтяники надеялись, что все проблемные вопросы, мешающие эффективной работе заводов, будут сняты, и больше не придется откладывать сроки модернизации. Ведь «Нафтан» должен был завершить программу модернизации еще в 2016 году, а Мозырский НПЗ – в 2017 году. Но из-за финансовых проблем НПЗ финальные сроки завершения модернизации заводов несколько раз переносились. Теперь срок обозначен четко: 7 ноября 2019 года. Стоимость инвестпроектов на «Нафтане» составляет 1,64 млрд. долларов, на Мозырском НПЗ — 1,735 млрд. долларов.

Почти половина выручки НПЗ уходит на оплату кредитов

Однако разработанные в прошлом году меры по поддержке НПЗ в полной мере не сработали. Предпринятая ранее «копеечная» тактика повышения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке не позволила заводам компенсировать затраты, которые они несут в связи с удорожанием сырья. Если средняя цена бензина увеличилась с 1,23 рублей за литр в январе 2018 года до 1,33 рублей в июне, а дизтоплива — с 1,29 до 1,37 рублей, то на нефть марки Urals для белорусских НПЗ выросла за это время почти на 5 долларов — до 73,38 долларов за баррель.

Беларуси ценники на автомобильное топливо на внутреннем рынке «заморожены» более двух месяцев. После принятия экстренных мер по сдерживанию ценников на топливо в России белорусские и российские цены сблизились. Что, с одной стороны, хорошо: сохраняются условия для поставок российского топлива в Беларусь, а это в свою очередь позволяет нарастить объем экспорта белорусских нефтепродуктов. Однако полученная прибыль от экспорта нефтепродуктов не компенсирует затраты НПЗ, которые они несут вследствие роста цен на нефть, большой закредитованности и убыточной продажи топлива на внутреннем рынке.

Отметим, что по данным за 4 месяца 2018 года, цена импортируемой белорусскими НПЗ нефти увеличилась на 26,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 361 доллара за тонну. При этом экспортная цена нефтепродуктов увеличилась лишь на 14% — до 495 долларов за тонну.

Ожидалось, что правительство оперативно разработает и предложит новую схему регулирования отечественного топливного рынка, которая сможет сбалансировать интересы всех участников рынка. Однако сделать это до сих пор не получилось, а НПЗ с каждым днем скатываются в финансовую пропасть.

В октябре 2017 года «Нафтан» и Мозырский НПЗ имели 18,9 млн. рублей убытка от продаж, в ноябре — 19,8 млн. рублей, в декабре — 24,2 млн. рублей. По словам вице-премьера Владимира Семашко, за январь 2018 года «Нафтан» получил убыток в 25 млн. долларов, Мозырский НПЗ — 12–13 млн. долларов.

По неофициальным данным, сейчас убытки двух белорусских НПЗ уже превысили 50 млн. долларов. Рентабельность продаж нефтепереработки за январь-май составила минус 0,9% против плюс 3,2% за тот же период 2017 года. При этом с 1 июля в правительство Беларуси повысило в среднем на 4,7% акцизы на нефтепродукты, что еще в большей степени усугубило финансовую ситуацию белорусских НПЗ.

Чтобы финансировать инвестпрограммы, «Нафтан» и Мозырскиц НПЗ вынуждены брать кредиты. Между тем, как сообщалось в СМИ, к 2017 году долговая нагрузка белорусских НПЗ выросла на 39%. Как следствие, драматично быстро растут затраты нефеперерабатывающих заводов на обслуживание кредитов. В 2018 году расходы нефтепереработки на погашение кредитов и займов достигли 46,2% от их выручки. Как сообщалось, только за 5 месяцев НПЗ выплатили по долгам 3,4 млрд. рублей.

Кстати, на совещании 1 июня 2017 года Лукашенко заявил, что белорусские НПЗ оказались не готовы работать в условиях новых мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. Но, имея такие финансовые результаты, можно ли сработать на опережение?

Поиск баланса интересов затянулся

Сегодня белорусские НПЗ нуждаются в комплексной программе поддержке на перспективу, которая позволила бы им стабильно работать и в намеченные сроки завершить модернизацию.

Но пока правительство ничего не предложило нефтяникам. Хотя финансовые возможности для такой поддержки в принципе найти можно. Ведь сейчас белорусский бюджет получает не только экспортные пошлины на нефтепродукты, но и деньги от растаможки 6 млн.тонн российской нефти. В целом сумма «нефтяных» пошлин в белорусском бюджете в 2018 году может превысить 1 млрд. долларов.

У правительства есть возможность избежать прямой господдержки НПЗ и резкого повышения ценников на топливо, снизив акцизы. Да, пострадают интересы бюджета, но эту дилемму властям все равно придется решить. Иначе НПЗ могут в очередной раз сорвать намеченные сроки модернизации. В результате белорусская экономика может потерять куда больше, чем будет стоить программа поддержки НПЗ на ключевом для них этапе.

Проблема не нефти, а в ее цене

Глава Минэнерго России Александр Новак 19 июля заявил журналистам, что и после завершения налогового маневра, который предполагает обнуление пошлины и повышение НДПИ на нефть, РФ продолжит поставлять нефть в Беларусь в рамках индикативных балансов и межправсоглашения. То есть, поводов для беспокойства у белорусской стороны быть не должно. «Мы не видим здесь каких-то проблем, все поставки будут обеспечиваться в соответствии с межправсоглашением», — сказал министр.

Но пусть эти слова профильного российского министра не убаюкивают белорусских чиновников. Ибо после завершения налоговой реформы в нефтяной отрасли РФ главной проблемой для Беларуси станет не сама как таковая возможность купить российскую нефть, а ее цена, которая будет сравнима с мировой.

Эффективно перерабатывать такую нефть смогут только современные модернизированные НПЗ. И если белорусские заводы опоздают с модернизацией, то с серьезными проблемами столкнется не только нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли страны (напомним, ее доля в промышленности составляет более 13%, а в экспорте — около 17%), но и вся экономика страны.

Налоговый маневр: некоторые детали

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам на заседании 16 июля рекомендовал принять во втором чтении пакет законопроектов о завершении «налогового маневра» в нефтегазовой отрасли. Маневр предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 году при одновременном повышении НДПИ. Законопроекты были внесены правительством в нижнюю палату парламента 22 июня и приняты в первом чтении 5 июля.

Предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года. В 2019 году предельные ставки пошлины (выше которых не может быть установлена пошлина, рассчитываемая по формулам правительства РФ) предлагается умножать на коэффициент 0,833, в 2020 году — 0,667, в 2021 году — 0,5, в 2022 году — 0,333, в 2023 году — 0,167, в 2024 году — 0. Таким образом, с 2024 года экспортная пошлина на нефть в РФ будет отменена.

Одновременно предусматривается равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

Еще один законопроект вводит механизм получения компаниями по переработке нефтяного сырья (НПЗ) специальных свидетельств о регистрации в налоговых органах.

Один из критериев выдачи свидетельства — включение компании в антироссийские санкционные списки. Компания может также получить свидетельство, если в течение хотя бы одного из трех налоговых периодов, предшествующих подаче заявления, она продавала на территории РФ бензин класса 5 или передавала произведенный ею прямогонный бензин на переработку в продукцию нефтехимии, нафту или ароматические углеводороды, и объем реализации за три налоговых периода в совокупности превысил 5 тыс. тонн.

Еще одно условие выдачи свидетельства — если компания до 1 июня 2019 года заключила с Минэнерго соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Ко второму чтению подробно прописываются условия, которые должны содержать соглашения о модернизации. В частности, соглашение вправе заключить российская организация, направившая на переработку в 2017 году нефтяное сырье в объеме более 600 тыс. тонн. После завершения всех мероприятий по модернизации НПЗ отношение объема производства бензина класса 5 должно составлять не менее 10% от общего объема переработанного сырья.

Законопроектом предусматривается установление вычетов по акцизам для организаций, получивших свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Вычеты формируются с учетом объемов произведенного бензина класса 5 и дизельного топлива, уровня цены на нефть на мировых рынках, а также уровня средних оптовых цен реализации бензина класса 5 и дизельного топлива на территории РФ и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым правительство сможет вводить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае форс-мажора, связанного с ростом мировых цен на нефть более чем на 15% за месяц. Ранее предлагалось вводить пошлины при росте цен на нефть на 20% за месяц. Размер пошлины на нефтепродукты с 2019 года может достигать 60% от пошлины на нефть.

Кроме того, согласно поправкам правительства РФ, логистические коэффициенты для НПЗ планируется ввести в диапазоне от 1,05 до 1,5, а не как предполагалось ранее — от 1,0 до 1,6. Данные коэффициенты призваны сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения НПЗ. Так, для производственных мощностей, расположенных в Хакасии и Красноярском крае, устанавливается коэффициент 1,5. Для мощностей, расположенных в республике Тува и Иркутской области — 1,4.

Коэффициент 1,3 устанавливается для производств в Ямало-Ненецком автономном округе, республике Коми, Ненецком автономном округе, республике Саха (Якутия), республике Бурятия. Для производств в Тюменской, Новосибирской и Томской областях и Забайкальском крае коэффициент будет равен 1,1, а для производств в Омской области, Алтайском крае, республике Алтай — 1,05. В отношении производственных мощностей, расположенных во всех остальных регионах РФ, установлен коэффициент 1,0.

Татьяна Маненок, «Белрынок»