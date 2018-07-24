«Показания – шокирующие»: стали известны новые подробности двойного убийства в Бобруйске 24.07.2018, 10:17

Резонансное убийство двух девушек в Бобруйске обсуждает вся Беларусь.

Днем 23 июля в Следственном комитете рассказали некоторые подробности преступления, вечером на телеканале ОНТ вышел репортаж с места происшествия.

«Подозреваемый уже дает показания, они – шокирующие. А кадры оперативной съемки просто показывать нельзя – все слишком страшно», - говорится в репортаже телеканала.

«На протяжении трех дней следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета работала на месте происшествия. Информация о расчленении тел не имеет под собой основания. Характер ранений у обоих жертв — колото-резанные, удары тупым предметом — точнее скажут результаты судебно-медицинской экспертизы», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Подозреваемый уже задержан и допрошен — это неработающий мужчина 36 лет, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления — причинение тяжких телесных повреждений, грабеж, кража.

Вечером на телеканале ОНТ вышел репортаж про двойное убийство в Бобруйске.

«Мужчина зверски убил девушек — одной он наносил удары ножом, пока та не умерла. Вторую до смерти забил молотком. Соседи при этом ничего не слышали. Об Александре и его прошлом нам рассказали его друзья — подробности, от которых становится жутко. Как убил соседского дедушку в подвале (по данным других СМИ, это убийство он совершил еще будучи несовершеннолетним. — ред.) и вспорол живот своему приятелю. Соседи видели, как подозреваемый совершенно спокойно делился деталями убийства. Как расправился с жертвами — показал в ходе следственного эксперимента. Не ясны лишь мотивы. Следователи сейчас отрабатывают все возможные версии», — рассказали в эфире телеканала.

Одна из жертв — Кристина Александрова

Фото: vk.com

Напомним, 20 июля, около 7.00, на номер 102 позвонила неизвестная девушка. Она сказала, что вместе с подругой закрылась в ванной, куда пытается проникнуть неизвестный, и попросила помощи. Девушка не назвала точного адреса, только улицу — Лынькова — и номер квартиры. Позже оказалось, что он ошибочный.

Милиционеры проверили все многоквартирные жилые дома на улице Лынькова и прилегающей к ней территории, а также увеселительные заведения и изучили записи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что две девушки 26 и 27 лет отдыхали в одном из бобруйских кафе, познакомились с неизвестным мужчиной и уехали с ним на такси. Мужчиной оказался 36-летний безработный ранее судимый бобруйчанин. Вскоре по приметам его задержали.

В ванной комнате его квартиры обнаружили трупы двух девушек со следами насильственной смерти. Одной из них была позвонившая в милицию бобруйчанка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (Убийство). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.