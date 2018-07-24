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Хейли: Россия никогда не станет другом США

  • 24.07.2018, 10:12
Никки Хейли

Посол США в ООН прояснила политику Вашингтона по отношению России.

Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и Россия никогда не станет другом США, сообщает "Европейская правда".

С таким заявлением она выступила в интервью телекомпании CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - отметила она.

В то же время Хейли настояла, что необходимость в диалоге с РФ сохраняется.

"Я думаю, это касается встречи президента с Кимом, или с Путиным - это вещи, которые должны состояться. Вы не можете достучаться до другой стороны без этих разговоров ", - добавила она.

Значительная часть общения Трампа с Кимом состоялась тет-а-тет, что вызвало большую критику. Однако Хейли настаивает, что такой "стиль Дональда Трампа".


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