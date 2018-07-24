закрыть
24 июля 2018, вторник, 10:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В европейских школах детей будут учить писать музыку и снимать фильмы

  • 24.07.2018, 10:23

В европейской школьной программе появится специальный цифровой курс обучения.

В европейских общеобразовательных школах появится курс по созданию музыки и фильмов, где ученики будут осваивать цифровые технологии креативной индустрии, пишет «Европульс».

Цель курса – дать детям почувствовать, что между искусством, наукой и технологиями нет непреодолимой пропасти.

На занятиях по цифровому сочинительству ученики будут постигать азы написания музыки и создания короткометражек с помощью специального программного обеспечения, а также знакомиться с европейским авторским правом. В результате ученик создаст собственную музыкальную композицию или фильм.

Курс разработали в Финляндии, там он называется Ihan oma juttu («Мое собственное произведение») и уже преподается в нескольких десятках школ. Причем такой предмет в зависимости от школы может быть и у старшеклассников, и у младшеклассников, и даже у тех, кто ходит в детский сад. В европейских школах этот курс будет преподаваться младшеклассникам.


популярное за неделю

Мнение

Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу!
Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу! Артемий Троицкий
У них теперь и справка есть
У них теперь и справка есть Ирина Халип
Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко