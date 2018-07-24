В европейских школах детей будут учить писать музыку и снимать фильмы 24.07.2018, 10:23

В европейской школьной программе появится специальный цифровой курс обучения.

В европейских общеобразовательных школах появится курс по созданию музыки и фильмов, где ученики будут осваивать цифровые технологии креативной индустрии, пишет «Европульс».

Цель курса – дать детям почувствовать, что между искусством, наукой и технологиями нет непреодолимой пропасти.

На занятиях по цифровому сочинительству ученики будут постигать азы написания музыки и создания короткометражек с помощью специального программного обеспечения, а также знакомиться с европейским авторским правом. В результате ученик создаст собственную музыкальную композицию или фильм.

Курс разработали в Финляндии, там он называется Ihan oma juttu («Мое собственное произведение») и уже преподается в нескольких десятках школ. Причем такой предмет в зависимости от школы может быть и у старшеклассников, и у младшеклассников, и даже у тех, кто ходит в детский сад. В европейских школах этот курс будет преподаваться младшеклассникам.