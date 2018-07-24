Александра Герасименя рассказала, как можно бесплатно получить землю в Дроздах 24.07.2018, 10:33

2,199

Александра Герасименя

Фото: bolshoi.by

Известная белорусская пловчиха обзавелась участком в элитном поселке.

Nn.by стало известно, что знаменитая белорусская пловчиха, трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя обзавелась участком в Дроздах — престижном районе Минска, где живет лукашенковская элита.

Она получила 15 соток на основании решения Мингорисполкома №1358 от 27 апреля 2018 года.

Пока еще на участке Герасимени стоят бытовки строителей соседнего офисного центра. Через несколько месяцев их уберут, и можно будет начинать свою строительство.

Ближайшие соседи Герасимени — глава Администрации Наталья Кочанова и секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Стоимость земельного участка в этом районе начинается от $400 тысяч: столько просят за старый дом под снос.

Как Герасимене удалось получить там участок? Об этом мы спросили у спортсменки. Александра Герасименя заверила журналистов, что для нее самой это неожиданность.

«Я писала письмо в горисполком, на имя Лукашенко. Я не просила конкретно там, просто просила дать землю. И дали. Дали бесплатно, но документация, оформление — это за наш счет. Я не представляла, что будет так», — рассказала Герасименя.

Коттедж спортсменки с течением времени появится на участке слева от изображенного на фото дома.

Что она думает о соседях и какой дом собирается строить?

«С соседями еще познакомимся. А строить… не знаю, на что хватит средств — то и построим», — сказала она.

Также Герасименя добавила, что у нее возникала мысль попробовать продать участок.

«Я люблю свой город. Хотела дом, но я городской человек, за городом мне будет тяжело, если продать и купить что-то там. А здесь удачное место, чтобы создать уютный уголок», — резюмировала она.

Полтора года назад Александра Герасименя вместе с мужем Евгением Цуркиным обзавелись просторной (более 120 кв. м) четырехкомнатной квартирой в новостройке по улице Филимонова в Минске. Недавно стало известно, что в семье ожидается пополнение.

По словам Герасимени, теперь все ее время занимает ее проект «Спорт-инклюзия», в рамках которого она с сентября планирует начать обучение детей с аутизмом плаванию в группах с обычными детьми.