Путь к славе: как пиво в банке завоевало сердца людей 24.07.2018, 10:32

Краткая история успеха популярного напитка.

Практика розлива пива в металлические банки зародилась в первой половине прошлого века, и хотя сегодня пивная банка является повсеместным вариантом упаковки, ее путь к «славе» был довольно тернистым. Об истории популярности банок рассказывает журнал Beer & Brewing. Pivo.by публикует перевод материала.

Первое в современном понимании баночное пиво было изготовлено компанией Gottfried Krueger Brewing Company из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в количестве 2 000 банок. Это была пробная партия пива (крепостью 3,2%), выпущенная для оценки потребительского отношения к новому формату тары (91% отзывов были положительными), и уже в 1935 году компания наладила серийное производство своего пива Krueger’s Finest и Cream Ale в «металлическом» формате. Еще до того, как первое баночное пиво от Krueger поступило в продажу, пивоваренные компании Pabst и Anheuser-Busch предприняли в 1920-е годы несколько попыток розлива своего пива в металлические банки, но их новаторским планам не суждено было осуществиться из-за введения сухого закона.

Металлическая банка емкостью 12 унций для пива Krueger была изготовлена American Can Company, и уже через пять месяцев объемы производства компании увеличились на 550%. Следующим по счету «экспериментатором» стала пивоварня Northampton Brewery из Нортгемптона (штат Пенсильвания), выпустившая свое пиво Tru Blu Ale и Tru Blu White Seal Beer в металлических банках производства National Can Company.

В конце 1935 года компания Schlitz выпустила пиво в банке новейшего дизайна, которая закрывалась с помощью кроненпробки по аналогии с пивными бутылками. Новый формат крышки называли «носиком» или «перевернутой воронкой». Его разработка связана в первую очередь с тем, что потребителей немного отпугивала необходимость открытия пивной банки с плоской крышкой с помощью специального ключа, которым приходилось протыкать верхнюю часть банки. К тому же, переход на новый формат оказался безболезненным, благодаря простой и относительно недорогой конверсии линий по укупорке бутылок за счет несложной модификации конструкции наполнителей. Первые пивные банки, изготовленные за пределами США, имели крышку в форме перевернутой воронки и состояли из трех листов металла — для дна, стенок и крышки.

В январе 1936 году британская пивоваренная компания Felinfoel Brewery выпустила пэйл-эль в банке нового формата с крышкой в виде перевернутой воронки, который стал первым пивом в Европе, поступившим в продажу в металлических банках. Некоторые, однако, утверждают, что первым европейским производителем баночного пива была пивоварня Tennent’s Brewery из Глазго. К началу Второй мировой войны выпуск баночного пива в Европе также наладили такие компании, как Simonds (Рединг), Watney’s (Лондон) и McEwan’s (Эдинбург).

Между тем в США компания Pabst примкнула к новому тренду, приступив к розливу своего экспортируемого пива (продолжив выпуск пива Blue Ribbon в стеклянной таре) в металлические банки с плоской крышкой. Это были первые пивные банки, изготовленные из нового облегченного варианта тонколистовой луженой жести 2CR. Поскольку олово в США не добывают, с началом Второй мировой войны все запасы этого ценного металла пошли на нужды армии. В результате пивные банки по-прежнему изготавливали из жести, но без добавления олова, со смоляным покрытием.

В 1937 году на пивном рынке США развернулась нешуточные конкурентные баталии. Компания Crown, Cork and Seal выпустила пивные банки емкостью одна кварта с крышкой в форме перевернутой воронки. В ответ American Can Company изготовила пивную банку аналогичной емкости, но с плоской крышкой.

«Закат» первого поколения пивных банок с крышками в форме перевернутой воронки начался в 1938 году, когда Continental Can Company, которая разработала первую такую банку для Schlitz, переориентировала свое производство на банки с плоской крышкой. Первой, кто воспользовался новыми пивными банками, стала пивоваренная компания Old Dutch Brewery из Бруклина. В Европе в связи со Второй мировой войной производство металлических банок было приостановлено вплоть до 1950-х.

В 1940 году в США Crown, Cork and Seal представила новый формат пивной тары под названием «краунтейнер» — двухкомпонентную металлическую банку с крышкой в форме перевернутой воронки производства Schmidt’s из Филадельфии. Новая банка была изготовлена из черной жести с покрытием из порошкового алюминия, использованного вместо олова.

Продажа баночного пива, изготовленного в США, была запрещена с 1942 по 1947 по причине войны. В 1950-е годы пивные банки с крышкой в форме перевернутой воронки постепенно утратили свою актуальность, и в 1960 годы были проданы их последние экземпляры.

В конце 1950-х некоторые пивоварни использовали новый формат пивной банки, который окрестили «для вечеринки» (емкостью 4 или 7 пинт), но он не пользовался такой популярностью в США, какую он завоевали в Европе, поэтому в 1973 году в Северной Америке последние образцы такой банки были использованы для розлива пива от Koch’s Brewery (Дюнкерк, штат Нью-Йорк).

От металлических пивных банок с покрытием из олова и других материалов перейдем к пришедшим им на смену алюминиевым банкам. Они выпускались в двух вариантах: в формате со стальными стенками и дном вкупе с алюминиевой крышкой, снабженной специальным клапаном (кольцом), и в полностью алюминиевой версии, изготовленной из двух металлических листов.

В 1958 году Hawaii Brewing Company представила пиво Primo Beer в алюминиевой банке емкостью 11 унций, а в 1959 году компании Coors (Голден, штат Колорадо) и Gunther (Балтимор, штат Мэриленд) впервые за историю своего существования использовали алюминиевую тару (банки емкостью 7 унций) для розлива своей пивной продукции. В 1960 году Schlitz была первой компанией, которая выпустила пиво в стальной банке с алюминиевой крышкой, что стало последней попыткой использования стали в качестве современного упаковочного материала в сфере розлива напитков.

В 1960–1970-е годы большое внимание было уделено разработке методов и технологий открытия пивных банок. Так, в 1965 году компания Schlitz представила на национальном уровне пивную банку с кольцом на крышке в качестве открывающего механизма. К 1969 году продажи баночного пива в Соединенных Штатах превысили объемы реализации его бутылочных версий.

В 1970-х были впервые выпущены пивные банки с легким изгибом стенок на стыке с дном и крышкой, диаметр которых был уменьшен. Далее последовали годы исследований и разработок по снижению массы и без того легких пивных банок из алюминия. Текущие исследования сосредоточены в основном на поиске новых материалов для покрытия внутренних стенок пивной банки, которые не содержат бисфенол-A (BPA), и первое поколение таких банок уже поступило в продажу.

В силу особенностей развития пивной индустрии того времени пивоваренные компании, которые первыми начали использовать металлические банки для розлива пива, были крупными национальными корпорациями. Ситуация стала меняться в начале 1990-х, когда крафтовые и мини-пивоварни стали экспериментировать с металлической тарой.

Региональные пивоварни, такие как, например, Eau Claire Brewing из Висконсина, часть своего пива, вроде Eau Claire All-Malt Beer, выпускали в металлических банках самостоятельно, а производство других сортов заказали у сторонних пивоваренных компаний. Примером тому может служить лагер Chief Oshkosh Red Lager, который был сварен по контракту в Stevens Point и выпущен в 1991 году. Спустя четыре года в продажу поступили Pete’s Wicked Ale и Pete’s Summer Brew, которые были упакованы в металлическую тару по месту их производства в крупных пивоварнях.

Другие контрактные пивоварни также активно использовали линии по розливу пива в металлические банки, но в лучшем случае, что им удалось добиться, — это незначительное повышение объема продаж. В 1999 году Cask Brewing Systems представила на рынке первые ручные аппараты для розлива пива в металлические банки и их укупорки стоимостью $10 000.

Следует упомянуть Oskar Blues Brewery из Лайонса (штата Колорадо), ставшую первой крафтовой пивоварней в США, которой удалось добиться успеха на своем поприще и переориентировать американскую индустрию крафтового пива на «металлический» формат тары, начиная с 2002 года. Сегодня с трудом можно найти в США пивоварню, независимо от ее размеров, которая не использует металлические банки в качестве упаковки своей продукции, осуществляемой будь то с помощью небольшого разливочного аппарата ручного управления, мобильной системы розлива или полностью автоматизированной упаковочной линии.

Современный потребитель крафтового пива ожидает увидеть любимый напиток в металлической банке, независимо от способа его розлива, которая еще и выделяется среди ей подобных ярким или креативным оформлением. Мы, потребители, десятилетиями используем пивную банку, а ее будущее по-прежнему представляется радужным. Пройдя путь от скромных начинаний до многочисленных модификаций, этот вид упаковки наверняка станет одним из элементов эволюции, продолжая служить своей цели и являясь крупнейшим в мире «потребителем» алюминия на годы вперед.