Наблюдатели: КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона Сохэ 1 24.07.2018, 10:43

На Корейском полуострове началась денуклеаризация?

КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем ракетном полигоне Сохэ, сообщают эксперты группы 38 North, которые отслеживают ядерную активность Северной Кореи, пишет "Новое время".

Проанализировав спутниковые снимки Сохэ, эксперты сообщили, что КНДР демонтирует здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей, и расположенную рядом площадку для испытаний двигателей.

Полигон Сохэ, который также называют космодромом, находится в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах от крупного ядерного центра в Йонбене.

В в мае северокорейские власти завершили демонтаж своего ядерного полигона Пунгери на севере страны. Демонтаж был осуществлен при помощи нескольких контролируемых взрывов в подземных тоннелях, а также рядом со смотровой вышкой.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".