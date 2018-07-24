Жители Барановичей ищут управу на председателя кооператива 24.07.2018, 10:48

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Они требуют от председателя финансовые отчеты за последние два года.

Почти каждый третий многоквартирный дом в Барановичах – кооперативный, пишет intex-press.by. В этих домах, в отличие от жэсовских, все в руках жильцов: они сами решают, какие работы делать, сколько на это тратить, сами выбирают председателя кооператива и сами его снимают. Проблема, однако, в том, что привыкшим к административной системе людям трудно взять власть и инициативу в свои руки. Они ходят по инстанциям и просят навести порядок в их кооперативе. Хотя именно они в доме хозяева.

Жильцы кооперативного дома №95 на улице Притыцкого позвонили журналистам с просьбой о помощи. По словам обратившихся, жильцы дома уже несколько лет не могут ни поменять председателя кооператива, ни заставить ее работать, как положено. Люди попросили журналистов прийти на собрание 28 июня.

– Придете и сами все увидите, – сказала собеседница.

С такими проблемами в редакцию обращаются нередко, поэтому журналисты отправились на собрание кооператива.

«Только голову нам дурят»

С самого начала стало ясно, что проблем в кооперативе накопилось. Руководство ЖПК (жилищного потребительского кооператива) не отчиталось о работе ни за 2016, ни за 2017 годы, жильцы с прошлого лета начали перечислять деньги на ремонт кровли, а кто, когда и по какой цене будет делать крышу, до сих пор не знают.

– Мы живем в этом доме, вносим деньги на счет кооператива, а на что они тратятся, нам никто не говорит, – жалуется журналистам одна из жительниц.

Собрание практически сразу превращается в словесную перепалку жильцов с председателем и между собой. Люди и слушать не хотят повестку собрания, требуя отчета о расходовании денег кооператива за два последних года. Член ревизионной комиссии ЖПК (эта комиссия контролирует финансы) пытается озвучить отчет, но жильцов сухие цифры не устраивают.

– Расскажите, что по дому сделали, на что пошли эти деньги. А то соседний дом вон какой ухоженный, с нашим не сравнить, а платим мы не меньше, – говорит одна из женщин.

Председатель перечисляет самые масштабные работы, которые были сделаны по дому, но жильцы ее перебивают, требуя показать договоры, акты выполненных работ. Какие-то документы у председателя есть, каких-то нет.

– И председатель, и ревизионная комиссия – одна банда. Только голову нам дурят, – возмущается одна из местных жительниц.

Когда переходят к вопросу предстоящего ремонта крыши, напряжение среди присутствующих еще больше нарастает. Заканчивается двухчасовая встреча тем, что председатель кооператива предлагает провести через какое-то время еще одно собрание.

Жильцы, возмущенные тем, что «только зря потратили время», начинают расходиться.

– Вот какой толк от таких собраний и от такой работы председателя кооператива? За что мы только зарплату платим? – говорит одна из женщин.

«Половине жильцов все равно»

Люди рассказывают, что не могут «найти управу» на своего председателя уже несколько лет. Они и в горисполком обращались, и в прокуратуру, но везде ответ один – это внутренний вопрос кооператива.

– Большинству жильцов вообще все равно, что творится в кооперативе, их все устраивает. Даже на собрание пришли далеко не все. А что мы можем сделать? В кооперативе-то все вопросы решаются большинством голосов, – возмущается одна из женщин.

Часть жильцов в дела кооператива действительно предпочитает не вникать, утверждая, что у них «есть дела поважнее, чем трепать нервы себе и людям».

– Есть председатель, и хорошо. А недостатки бывают в любой работе. Не факт, что новый председатель будет лучше, и эти люди, которые всем недовольны, успокоятся, – сказал один из жильцов.

«Все пишут, пишут»

Председатель кооператива уверяет, что претензии по ее работе возникают только по этому дому, хоть председательствует она еще в нескольких. И дело, на ее взгляд, в жильцах.

– Да, на собрании в прошлом году отчета за 2016 год не было. Но так сложились обстоятельства – один член ревизионной комиссии ушла в декрет, у второй умерла мать, а я попала в больницу, – говорит она. – В других домах у меня проблем нет, а эти все пишут, пишут. Я с этим кооперативом, из-за постоянных жалоб, уже все инстанции обошла – и КГБ, и ОБЭП, и прокуратуру, и Следственный комитет.

Внутренний вопрос кооператива

В отделе ЖКХ Барановичского горисполкома рассказывают, что председателей, членов ревизионной комиссии избирают на общем собрании жильцов, а их деятельность – это в первую очередь внутренний вопрос кооператива. Горисполком лишь согласовывает кандидатуру председателя кооператива или, если люди не могут подобрать такого человека, назначает временного уполномоченного по дому (ЖРЭУ).

Если же людей не устраивает работа председателя или ревизионной комиссии, то этот вопрос, по словам Светланы Касач, начальника отдела ЖКХ Барановичского горисполкома, должен решаться членами кооператива, а не горисполкомом.

– Такие моменты обсуждаются на общих собраниях жильцов. Если у людей есть вопросы по финансовой деятельности, на собрании они могут принять решение назначить аудиторскую проверку.

Они вправе также переизбрать председателя, членов ревизионной комиссии, – говорит Светлана Касач.

Взяли измором

В конце концов проблема в кооперативе на улице Притыцкого разрешилась. Но не постановлением собрания, а по сути измором – инструментом активного меньшинства. Жильцы дома направили в Барановичский горисполком очередное письмо с претензиями по поводу работы председателя ЖПК. В начале июля председатель кооператива письменно проинформировала людей, что расторгает с кооперативом трудовой договор. Ей придется отчитаться о своей работе и сдать дела новому председателю. Добиться результативного голосования от общего собрания активному меньшинству так и не удалось.

Кооператив – это, по сути, небольшое государство со своим самоуправлением. Высшим органом власти в нем является общее собрание жильцов. Люди сами избирают себе председателя, членов ревизионной комиссии, которая контролирует финансовые дела в кооперативе. И председатель, и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию, то есть жильцам.

Чтобы досрочно «сложить» полномочия действующего председателя и избрать нового, не нужно писать жалобы в вышестоящие инстанции. Достаточно организовать общее собрание жильцов и чтобы большинство из них проголосовало «за».

Так почему в таком, казалось бы, идеальном объединении возникают проблемы? По мнению экспертов, совместное домовладение (товарищество собственников, кооператив) предусматривает высокую степень самоорганизации, активности всех ее членов.

При этом именно жильцы могут и должны решать проблемы в своем кооперативе. Инструменты, по мнению экспертов, для этого есть только у них.

– Жильцы имеют право как избрать, так и снять председателя кооператива. Главное – не сидеть сложа руки и не ждать, что все само собой решится, – рассуждает экономист Владимир Ковалкин. –

Даже если большинство жильцов дома предпочитает ни во что не вмешиваться, и разобраться в проблемах пытается маленькая группа жильцов, ей нужно сделать все, вплоть до поквартирного обхода, чтобы убедить остальных в том, что смена руководства кооператива пойдет на пользу. Кроме жильцов проблемы кооператива не решит никто.

Важно знать:

Какие вопросы решает общее собрание кооператива

- утверждает ежегодную смету доходов и расходов кооператива;

- избирает председателя, членов ревизионной комиссии, досрочно прекращает их полномочия;

- утверждает годовые отчеты и баланс на основании заключения ревизионной комиссии;

- утверждает смету расходов на содержание органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива;

- рассматривает жалобы на решения и действия (или бездействие) председателя кооператива, членов ревизионной комиссии и т.п.

Кстати. Общее собрание кооператива является правомочным, если на нем присутствует больше половины собственников.

Что делает ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избирается для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью кооператива. В ее составе должно быть не меньше трех человек.

В обязанности ревизионной комиссии входит:

- контроль над финансовой деятельностью кооператива;

- проведение (не реже одного раза в год) проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива;

- предоставление общему собранию заключения по отчетам председателя кооператива;

- отчет перед общим собранием о своей деятельности и т.п.

Что делает председатель кооператива

- осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива;

- ежегодно информирует членов кооператива о финансово-хозяйственной деятельности;

- заключает в пределах своей компетенции договоры и соглашения от имени кооператива;

- утверждает должностные инструкции штатных работников кооператива и штатное расписание кооператива после согласования с общим собранием;

- принимает на работу и увольняет работников кооператива;

- совершает действия без доверенности от имени кооператива,

- представляет его интересы в суде, государственных органах, других организациях;

- подписывает платежные документы, выдает справки и т.п.