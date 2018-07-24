Перекладывание из одной тумбочки в другую 2 Светлана Кулеш, tut.by

24.07.2018, 11:16

Латание бюджетных дыр по-белорусски.

Не дает нашим властям покоя тема занятости населения, а вернее собственные же обещания как-то этой занятости содействовать. После неудачи с декретом № 3 (в его изначальной редакции) руководство страны, с одной стороны, пытается все-таки заставить тунеядцев хоть за что-то платить, с другой — минимизировать риски недовольства граждан путем имитации активности по трудоустройству безработных. Из последнего — постановление Совмина от 4 июля «О порядке распределения субвенций на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения».

Напомним, что «субвенция» — это межбюджетный трансферт на осуществление целевых расходов. В данном случае для финансирования мероприятий по обеспечению занятости населения деньги должны быть перечислены в бюджеты областей и Минска из Фонда соцзащиты населения. Размер необходимых финансовых вливаний будет определяться на местах. Конечно, не может не радовать то, что в процесс распределения госфинансов вовлекаются местные власти. Мы всегда выступали за увеличение их роли в принятии решений.

В то же время возникает ряд вопросов, ставящих под сомнение обоснованность и эффективность рассматриваемого постановления. Почему в данном случае именно наш дефицитный ФСЗН должен выделять средства? В текущем 2018 году планировалось внести 1,4 млрд рублей субвенций из республиканского бюджета в сам ФСЗН для реализации основных его функций — выплат пенсий и пособий. Финансирование же мероприятий по обеспечению занятости населения в данном случае вторично.

Зафиксированные в постановлении профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовка безработных, без сомнения, соответствуют тенденциям, имеющим место в развитых странах. Но у них есть на это средства. В нашей же ситуации с дефицитным ФСЗН не будет ли более логичным изначально заниматься реалистичным планированием профессионального образования на основании потребностей экономики и не тратить бюджетные средства на переобучение? Тем более что есть большие сомнения в том, что для этой категории граждан будут обеспечены качественные, актуальные, идущие в ногу со временем образовательные услуги.

И нет никаких четких критериев, по которым можно будет судить об эффективности предпринимаемых мер и, соответственно, расходовании наших с вами денег. Конечно, на местах отчитаются красивыми показателями по количеству, например, открытых ИП. Но при этом умолчат о количестве ликвидированных за тот же период. Или же количество трудоустроенных никак не будет соотнесено с количеством людей, потерявших работу. В итоге имеем видимость борьбы с безработицей, на которую будут потрачены значительные средства.

Еще одно слабое, на наш взгляд, место — количество запрашиваемых местными властями финансов на мероприятия по обеспечению занятости населения. В постановлении речь идет о том, что они будут выделяться «пропорционально потребностям», в частности исходя из прогнозируемой численности официально зарегистрированных безработных. Такие показатели практически не отражают положение дел, так как регистрируется в среднем десятая часть от всей численности безработных.

Недоумение и даже легкое раздражение вызывает и то, что постановление предписывает облисполкомам и Минскому горисполкому представлять в Минтруда информацию об объеме необходимых средств «до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году». То есть, если строго следовать «букве закона», уже не только этот год упущен, но и грядущий 2019! Вот такое «жгучее» желание содействовать занятости населения и «скорость» реагирования на ситуацию со стороны отечественного госуправления. Или же опять все будет оформлено задним числом со словами «Ну мы же все все понимаем…».

Складывается впечатление, что в «перекладывании денег из одной тумбочки в другую» кто-то все-таки заинтересован. Получается следующее: собрали с граждан и предприятий налоги. Львиная доля ушла в ФСЗН. Этого оказалось недостаточно и в последний еще влили средств из республиканского бюджета. Из ФСЗН деньги потекут на места, где не вполне понятно как их будут тратить. Нам же остается надеяться только на то, что мы увидим отчет по расходам, что деньги не осядут в карманах местных чиновников и их родственников, что дебет с кредитом сойдутся. А даже если «вдруг» что-то и не сойдется, то в конце года можно подписать очередной указ, уточняющий отдельные показатели бюджета…

Светлана Кулеш, tut.by