Фотофакт: Акула улыбнулась дайверу, поблагодарив за угощение из рыбы 24.07.2018, 11:22

Фото: Cassie Jensen/Caters News

«Голливудскую улыбку» запечатлели возле Флориды.

Лимонную акулу чаще всего можно встретить в водах Мексиканского залива и Карибского моря поблизости от побережья. 29-летний дайвер Кэсси Дженсен встретила одну из таких акул, покормила ее и даже сфотографировала благодарную улыбку, пишет goodnewsanimal.ru.

Чтобы приманить эту лимонную акулу, Кэсси использовала приманку в виде большой головы тунца, которую она кинула в воду у Вест-Палм-Бич (штат Флорида, США) примерно в трех километрах от берега.

Акула быстро почуяла рыбу и с аппетитом съела ее на близком расстоянии от дайверов. А потом неожиданно улыбнулась во все зубы, глядя прямо в камеру. Она словно поблагодарила людей за угощение.

Фото: Cassie Jensen/Caters News

Фото: Cassie Jensen/Caters News

Фото: Cassie Jensen/Caters News

Дженсен уже три года занимается профессиональной съемкой подводных обитателей. Она и ее друзья считают, что на самом деле акулы вовсе не настолько опасные убийцы, как принято считать. По словам Кэсси, многие несчастные случаи в воде связаны с тем, что акулы принимают людей за других животных, которые являются их добычей — рыб или тюленей. Человек же на самом деле совсем не входит в рацион акул, и акулы никогда специально не охотятся на него. Поэтому с ними надо вести себя так, чтобы не спровоцировать акулу на нападение.

— Мы фотографируем акул, чтобы показать людям, что они не безмозглые жестокие убийцы, они на самом деле очень умные, расчетливые и любопытные создания. Их нужно уважать и понимать, и тогда они точно так же будут вести себя по отношению к вам.