Топ-10 самых массовых армий Европы 24.07.2018, 11:24

Три из самых массовых армий Европы соседствуют с Беларусью.

Регулярные армии в Европе сегодня, в основном, являются малочисленными, так как финансирование направлено, в первую очередь на качество подготовки кадров и технику. Но есть и большие армии, пишет thinktanks.by.

Три из самых массовых армий Европы соседствуют с Беларусью.

Топ-10 самых массовых армий Европы:

Россия

Самой большой армией среди европейских стран обладает Россия. Численность действующих войск составляет 1 200 000 человек. На вооружении состоят более 2800 танков, 10 700 бронемашин, 2600 самоходных орудий, 2100 буксируемых артиллерийских орудий. Еще Россия имеет самое большое количество ядерных боеголовок в мире.

Также стоит отметить, что резервные войска России насчитывают 2 100 000 человек, а военизированные организации еще 950 000.

Турция

Также не входящая в Евросоюз Турция является второй страной Старого Света по численности действующих войск. В постоянной боевой готовности в Турции находятся 514 850 солдат, резервные войска насчитывают 380 000, а военизированные организации еще 148 700 человек.

Германия

Третья в общем рейтинге и первая по численности действующих войск в Евросоюзе армия дислоцируется в Германии. Регулярная армия насчитывает 325 000 солдат, а резерв – 358 650. Военизированные подразделения Германии имеют в своем составе всего 40 000 человек.

Франция

Вслед за Германией второй в списке самых больших армий стран Евросоюза идет Франция. Эти войска насчитывают 259 050 человек. Резерв французской армии составляет 419 000 человек, а военизированные подразделения – 101 400.

Украина

Пятой армией в общем списке стран Европы считаются вооруженные силы Украины. Действующие войска этой страны составляют 250 000 солдат. Резервные войска составляют 720 000 человек, а военизированные подразделения – 50 000.

Италия

Шестой среди стран Европы и третьей в Евросоюзе является армия Италии, где личный состав действующих войск насчитывает 230 350 человек, а резервный – всего 65 200 солдат. Военизированные подразделения Италии имеют 238 800 человек личного состава.

Великобритания

Выступившая против предложения о создании армии Евросоюза Великобритания имеет действующую армию, насчитывающую 187 970 человек. Резерв британской армии составляет 233 860 человек. Военизированных подразделений армия Великобритании не имеет.

Испания

Восьмая в списке и пятая в Евросоюзе армия расположена в Испании. В ней насчитывается 177 950 человек личного состава в действующей армии и 328 500 солдат в резерве. Военизированные подразделения Испании составляют 72 600 человек.

Греция

Армия Греции, которая, как и Испания, многие годы борется с кризисом, практически сопоставима по численности с коллегами по экономическим трудностям. Действующих войск армия Греции насчитывает 177 600 человек, а резерв – 291 000 солдат. Военизированные подразделения имеют лишь 4 000 человек личного состава.

Польша

Замыкает десятку армия Польши, чьи действующие войска насчитывают 105 000 человек, а резерв – 234 000 солдат. Состав военизированных подразделений имеет 21 300 солдат.