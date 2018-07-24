Задержан блогер Андрей Паук 24.07.2018, 11:31

Андрей Паук

Его обвиняют в сотрудничестве с «Белсатом».

Об этом известный блогер и активист из райцентра Октябрьский (Гомельская область) Андрей Паук рассказал сайту Charter97.org:

- Сегодня утром я получил смс-сообщение о том, что в 9.15 меня ждут в РОВД городского поселка Октябрьский по административному делу, которое на меня заведено.

Придя в РОВД я согласился дать объяснения, но отказался сдавать личные вещи, в частности, мобильный телефон. На что мне ответили, что «так нельзя». Я же парировал, что можно, потому что не запрещено.

Милиционеры не смогли сослаться на какой-то запрещающий нормативный акт. Тогда я спросил у инспектора Виктора Карпенка, который ведет дело, задержан ли я. Он ответил, что нет. Когда же я спросил, могу ли в таком случае идти, он сказал - нет. Тогда я попросил книгу жалоб и написал там о том, что я не задержан, но меня не отпускают.

Посовещавшись, они приняли решение все же задержать меня за «сотрудничество» с телеканалом «Белсат». Под «сотрудничеством» они подразумевают ролик, где я проводил опрос среди людей на тему того, что они думают про майку с чиновниками.

Могу сказать, что сейчас милиционеры пишут протокол задержания, потом будут знакомить меня с правами и обязанностями. Я же с телефоном в руках звоню юристам, консультируюсь.

Знаете, не могу понять, почему им так важно, чтобы я сейчас находился в РОВД. Я им предлагал встретиться после обеда, так как у моей жены умер дедушка, сегодня похороны. Они же не хотят отпускать.

Обвинение, конечно же, странное. Мне доказывают, что если на сайте опубликован мой сюжет, то тем самым я сотрудничаю с «Белсатом», выступаю в качестве журналиста. Я не журналист, а блогер и с телеканалом не сотрудничаю.

Мне кажется, что это отголоски того дела, когда на меня чиновники подали заявление в суд «за оскорбление их честь и достоинства». И вот сейчас меня хотят оштрафовать за сотрудничество с телеканалом.

Так же сегодня я намечал стрим с заседания райисполкома, где будут представители «национального собрания» и другие чиновники. Оно начнется в 11 и, предполагаю, что таким способом мне хотят помешать.