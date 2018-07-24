Минское «Динамо» арендовало Никиту Корзуна 24.07.2018, 11:47

Никита Корзун

ФОТо: DYNAMO.KIEV.UA

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Минское и киевское «Динамо» договорились об аренде белорусского полузащитника Никиты Корзуна.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает «Трибуна».

Напомним , что из минского «Динамо» 1 февраля 2016 года Никита Корзун перешел в киевское.

Воспитанник академии минчан с 2012 по 2015 год сыграл за клуб 67 матчей в различных турнирах. Дважды, в сезонах 2014 и 2015 становился серебряным, а в сезоне 2013 бронзовым призером чемпионата Беларуси.

«Мы рады вновь приветствовать Никиту Корзуна в рядах минского «Динамо» и желаем ему успешного выступления в составе нашего клуба», – говорится в сообщении «Динамо».