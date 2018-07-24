Медики назвали продукты, помогающие сохранить крепкую память на долгие годы 24.07.2018, 11:59

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Самые полезные продукты для работы мозга.

Присутствие этих продуктов в рационе человека помогает на долгие годы сохранять работоспособность и крепкую память, отмечают медики, сообщает healthinfo.ua.

Врачи рекомендуют употреблять в пищу чернику и авокадо в качестве профилактической меры в отношении дегенеративных нарушений. В частности, черника содержит в себе антиоксиданты, защищающие от развития болезни Альцгеймера.

Исследования с задействованием МРТ-сканирования показали, что у людей, употреблявших экстракт черники, стал происходить рост активности мозга, а их тесты демонстрировали улучшение памяти и словарного запаса.

Что касается авокадо, то в нем содержатся вещества, способствующие снижению уровня холестерина в крови, что помогает предотвратить атеросклероз. Авокадо отличается повышенным содержанием натуральных антиоксидантов, таких, например, как глутатион. Глутатион является одним из самых мощных «сборщиков» свободных радикалов – молекул, повреждающих целостность клеточных структур. Глутатион предотвращает старение, рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие.

Эксперты советуют научиться правильно выбирать авокадо в магазине. Плод должен быть немного мягким, на его кожуре не должно быть черных пятен.