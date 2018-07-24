МАЗы прекращают «Шелковый путь» из-за несогласия с организаторами 6 24.07.2018, 12:24

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Белорусская команда снялась с ралли-рейда.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» приняла решение не продолжать участие в международном ралли-рейде «Шелковый путь — 2018», пишет tut.by.

— Во время прохождения 3-го этапа в гонку вмешались организаторы. Они внесли коррективы в ход этапа, чем предоставили необоснованное преимущество отдельным участникам гонки, а для экипажа 302 спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» дополнительную потерю времени. Данная ситуация повлияла на результаты этапа и на положение экипажей в генеральной классификации. По нашему мнению, такое поведение со стороны организаторов считаем нарушением принципов честной борьбы. В связи с этим спортивная команда «МАЗ-СПОРТавто» приняла решение не продолжать участие в международном ралли-рейде «Шелковый путь — 2018», — рассказали в команде.

Напомним, после второго этапа белорусы были в пятерке лучших на «Шелковом пути». В общем зачете «самый быстрый МАЗ» отставал от лидера на 26 минут.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в этом году проходит только по территории России. Протяженность трассы составляет 5948 км. Гонка стартовала в Астрахани, а завершится в Москве. Среди препятствий — горные участки, ущелья, русла рек, овраги и коварные дюны. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей, в том числе 4 камиона из команды «МАЗ-СПОРТавто». В прошлогоднем марафоне все белорусские экипажи вошли в топ-10 общего зачета.