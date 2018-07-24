Пожары в Греции: число жертв удвоилось до 50 24.07.2018, 12:16

Фото: Reuters

Афины запросили помощи в тушении пожаров у Евросоюза.

Число жертв большого огня в Греции резко возросло во вторник утром, после того, как спасатели обнаружили тела десятков погибших в поле у таверны в городе Мати.

Об этом сообщает Protothema.

Информацию о "десятках погибших" в этом районе сначала сообщил телеканал Skai. Впоследствии спасатели обнародовали информацию о 26 погибших, позже - о 30.

По данным спасателей, большинство жертв были найдены в поле: погибли целые семьи. Некоторые погибшие дети были найдены в объятиях своих родителей. По данным СМИ, люди бежали от огня к морю, однако не успели добраться до воды.

Мэр города Рафина подтвердил гибель 26 человек. По его информации, тела были найдены уже в море.

Ранее сообщалось о гибели 24 человек. Таким образом общее число погибших от стихии в Греции по официальным данным составляет по меньшей мере 50 человек. Более 150 человек пострадали.

Греческие СМИ называют эти события беспрецедентной национальной трагедией.

Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома. Огонь бушует у городов Рафина, Мати и в районе прибрежного курортного города Кинета. В этих районах введено чрезвычайное положение.

Греция запросила помощи в тушении пожаров у Евросоюза.