Гомельчанка: Всем двором придем с детьми под окна горисполкома 1 24.07.2018, 12:26

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Почему вместо детских садиков и спортивных площадок строятся коммерческие объекты.

У жителей улицы Мазурова в Гомеле забрали игровую площадку для детей, а взамен будет летнее кафе и мини-пекарня.

Каменные джунгли взамен «Гомельской Венеции»

Кажется, в Гомеле начался настоящий бум уплотнительных застроек. Письма читателей на эту тему приходят в редакцию gomel.today чуть ли не каждый день. На этот раз к ним обратились возмущенные жители микрорайона «Мельников луг».

Жилой массив «Мельников Луг» — один из самых динамичных в Гомеле. Дома тут растут, как грибы после дождя. Включая элитное жилье, стоимость квадратного метра которого зашкаливает. Нет недостатка и в торговых, и в развлекательных объектах. Только гиппермаркетов за последние годы тут было построено целых три. «Алми» и «Веста» стоят прямо напротив друг друга. А вот с социальной инфраструктурой дела обстоят по-другому. Согласно еще советскому плану 1986 года, 17-й микрорайон называли «Гомельской Венецией». Здесь предполагалось вписать жилую застройку в систему водных каналов с регулированием уровня воды и в многочисленные «зеленые зоны» Микрорайон намеревались опоясать кольцом пешеходных бульваров, свободных от транспорта.

В лихие 90-е годы, когда началась коммерческая застройка, все эти социальные излишества решили отбросить. Детскую поликлинику, запланированную еще в 80-х, строили несколько десятков лет. Здание поликлиники для взрослых не достроено до сих пор. На месте намеченных когда-то зеленых зон возведены многоэтажки и гипермаркеты. Дома во многих местах по новым нормативам посажены так тесно друг к другу, что дворы между ними напоминают бетонные ущелья. С детскими площадками все очень плохо.

Детская площадка как привилегия

Жильцам дома 125 по улице Мазурова повезло — у них была не только своя площадка с горкой и турниками, но и место для игры в мини-футбол. Все оборудовали за счет местного жилищного товарищества. И даже когда рядом построили дом 125А, у которого практически нет двора, на площадке всем нашлось место. Рады тут были и ребятам из новостроек Мазурова, 101А и 101Б. Но над детской площадкой грянул гром. Точнее, ее решили «уплотнить».

Как выяснилось, участок, на котором стоит детская площадка, с 2012 года был передан на 30 лет в аренду предпринимательнице. Но, как сообщают активисты, в то же время данный участок администрация закрепила за Товариществом собственников Мазурова, 123 и 125 — для санитарной уборки и поддержания порядка. О том, что участок находится в аренде у частника, жильцы узнали только в апреле 2018 года! К этому времени у «спорной земли» сменился владелец. Он и решил снести детские горки и спортивные снаряды, а на их месте поставить свою пекарню, кулинарию и кафе с выносными столиками. Еще одной новостью было и то, что детская площадка, оборудованная за счет самих жильцов, с 2017 года находилась на балансе ЖЭУ.

Жители выяснили и другие подробности. Например, историю строительства домов 101А и 101Б по улице Мазурова. Площадка, на которой выросли новостройки, предназначалась для строительства детского сада на 300-400 мест. В 2016 году Генплан был пересмотрен и вместо учреждения для дошколят было решено построить три жилых дома. Детский сад № 100 поместили на первый этаж одной из новостроек, но рассчитан он не на 400 мест, а на три группы по 20 человек. Сегодня, по известным причинам, сад переполнен.

Любопытно, чем при этом руководствовались чиновники? Вряд ли они не знают о страшном дефиците мест в детских садах и школах «Мельникова луга». Но если это так, то спешим сообщить — дети, записанные в очередь в детсад сразу после рождения, далеко не всегда имеют шанс пойти в него даже после выхода мамы из декрета.

Но вернемся к жителям Мазурова. Конечно они начали писать жалобы в разные инстанции. Обратились в комитет по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома. Попросили Гомельский горисполком оставить детскую площадку с благоустройством участка за счет жителей, а арендатору подыскать другое место.

В ответ они слышали — решение о переносе площадки законно. Жители пошли в Гомельскую городскую прокуратуру, Комитет государственного контроля по Гомельской области и так далее. Началось хождение по кругу — из одной инстанции их отправляли в другую. На встрече с главой администрации Центрального района им предложили компромисс — новую площадку за счет застройщика на небольшом кусочке земли с песочницей. Жители отказались.

Они хотят полноценную площадку, где их дети могли бы играть в подвижные игры и активно проводить время, а не деградировать с гаджетами в руках. На место конфликта даже выезжало руководство Гомельского горисполкома. Как рассказывают активисты, людей успокоили, пообещали, что подыщут арендатору другой участок, но просили больше никуда не писать. Через некоторое время снова пришел ответ, что все законно и арендатор будет застраивать отведенный ему участок.

В начале июля во двор приехал КАМАЗ и рабочие начали демонтаж конструкций. Во двор выбежали молодые мамы, вызвали милицию. Оказалось, что с бумагами у прибывших все в порядке. Площадку должны были перевезти в другой двор, но собравшиеся уговорили временно переставить демонтированные «малые формы» на тот самый небольшой треугольник земли с песочницей.

Детская прогулка под окнами горисполкома

Кроме ликвидации детской площадки, жителей не устраивает и сам факт появления в их дворе летнего кафе. Они опасаются, что их двор, и без того заставленный машинами, заполнят авто посетителей заведения. От постоянно движущегося во дворе транспорта возникнет дополнительная угроза детям. А разворотное кольцо для автомобилей посетителей кафе пройдет вплотную к оставшейся песочнице.

Смотреть на клиентов, «культурно отдыхающих» в кафе, и дышать выхлопными газами придется и воспитанникам соседнего детского сада № 100. Пожилым людям тоже на лавочке теперь спокойно не посидеть. Ну а владельцам автомобилей, проживающим в этом доме и имеющим законное право на парковку, теперь придется бороться за место.

Жильцам не хочется иметь шумных и непредсказуемых соседей. Беспокоятся они и за санитарное состояние своих подъездов. За примерами далеко ходить не надо, проживающие рядом с гипермаркетом «Евроопт» (бывшая «Линия»), работающим круглосуточно, могут много рассказать.

Жители Мазурова не видят общественной значимости в открытии новой торговой точки на их улице. Чего-чего, а такого рода заведений в их районе — хоть отбавляй. В радиусе нескольких сот метров находятся гипермаркет «Алми», магазины «Два гуся», «Сетевой» и другие.

Конечно, у предпринимателей своя правда — участок арендован ими на законных основаниях, они хотят развиваться и так далее. А то, что об общественных слушаниях большинство жителей просто не узнало, как говориться, не их проблемы.

Активистка Надежда говорит:

— Мы совершенно не против того, что бы кто-то открыл кулинарию, пекарню и так далее. Но неужели это нельзя сделать не нарушив интересы проживающих здесь детей и взрослых? Не за счет детских площадок? В нашем доме живут многодетные семьи, ветеран Великой Отечественной войны. Конституция и законы Беларуси гарантируют нам право на благоприятную окружающую среду. Почему наше мнение никто не хочет слышать? Неужели интересы одного бизнесмена важнее законных прав сотен людей? В наших двух домах проживает 60 детей. К нам приходят играть дети из соседней 16-тиэтажки у которой практически нет двора. Рядом ждут своих жильцов еще два незаселенных дома. И куда теперь деваться ребятам? На наш взгляд, занятия спортом, физическое развитие детей, благоприятная экологическая среда важнее, чем появление еще одного увеселительно-развлекательного заведения. Мы считаем, что под данное кафе вполне можно подыскать другой участок, а детскую площадку оставить. Особенно в год Малой Родины, который объявлен в нашей стране.

На сегодняшний день активистами собрано более 200 подписей против сноса детской площадки. По их словам, последней надеждой остается встреча с «мэром» Гомеля Петром Кириченко, назначенная на эту неделю. «Если и здесь нам не пойдут навстречу, будем всем двором приходить гулять с детьми под окна горисполкома», — горько шутят жители.

Одна из жительниц Мазурова лично отвезла обращение с подписями в администрацию Лукашенко. К обращению прилагается видеозаписи: как дети последний раз играют на площадке и как ее потом сносят по распоряжению местной администрации.

Прямо сейчас место бывшей детской площадки огорожено забором. Недавно дети перелезли через него и принялись играть на своем привычном месте...