Следы кремлевской «Маты Хари» Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

24.07.2018, 12:35

1,942

Мария Бутина

Фото: Reuters

Европейские контакты Марии Бутиной.

Карьера 29-летней Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в незаконном лоббировании интересов российских властей, была более разнообразной, чем считалось до сих пор. Еще до того, как Бутина развернула активную деятельность в Соединенных Штатах, она с помощью своей организации "Право на оружие" пыталась наладить контакты с единомышленниками в Европе, конкретно – в Чехии и Словакии. Об этом пишет в последние дни пресса обеих стран.

Как сообщил в интервью Радио Свобода занимавшийся этой темой обозреватель пражской газеты "Господаржске новины" Ондржей Соукуп, в конце 2013 года Бутина – ей на тот момент не было еще и 24 лет – приняла участие в Праге в конференции, созванной чешской организацией LEX, которая называет себя "объединением в защиту прав владельцев оружия". Она даже выступила с небольшой лекцией на английском языке, касающейся ситуации с правом граждан на ношение оружия в России и деятельности своей организации. Активисты LEX организовали для Бутиной экскурсию по Праге и посещение стрельбища. Юной активистке все понравилось, и она даже сказала, что чехи живут в "оружейном раю", имея в виду относительно либеральное законодательство этой страны, касающееся владения оружием.

Чешская контрразведка была осведомлена о визите Марии Бутиной, но не считала, что он представляет собой какую-либо угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла о посещении легального публичного мероприятия, отмечает Ондржей Соукуп. Однако в ходе него, как выяснилось, Бутина успела пообщаться с сотрудницей внутренних дел Чешской республики Миленой Бачковской, возглавлявшей отдел МВД, который курирует вопросы, связанные с владением оружием. Впрочем, это нельзя считать официальными контактами, и каких-либо последствий это общение не имело.

– Как можно истолковать тогдашний визит Марии Бутиной в Прагу? Это был какой-то "пробный шар" с ее стороны и со стороны тех, кто за ней стоял? У вас есть какие-то версии?

– Мне кажется, Бутина пробовала свои силы и хотела выяснить, кто же связан у нас с такими организациями, как LEX. Тут, естественно, огромная разница между Европой и США, где Национальная стрелковая ассоциация (NRA) включает в себя множество политиков правого толка. На ее съездах и собраниях есть возможность вступить в контакт с весьма влиятельными людьми. В случае же с Чехией речь идет скорее о группе энтузиастов, которые любят ходить в камуфляжной форме и посещать тир, крайних либертарианцев или просто любителей оружия. У них серьезного политического влияния нет. В США для Бутиной открывались гораздо большие возможности.

– Как дальше развивалось сотрудничество Бутиной и ее новых чешских друзей?

– Эти контакты поддерживались еще какое-то время, но потом понемногу сошли на нет, а сама Бутина переместилась в Америку.

– А сама среда "оружейных" активистов, помимо эпизода с Бутиной, поддерживает какие-то связи с Россией?

– Скорее у них какие-то спорадические контакты с единомышленниками в других странах. Они сами говорят, что время от времени выходят на контакт с такими же энтузиастами за рубежом – мне называли Финляндию, Швейцарию и Германию. Устанавливаются эти контакты обычно через соцсети. Никакой целенаправленной деятельности там, насколько я могу судить, нет. Это маленькие организации без собственного финансирования, так что большой работы на международном поле они не ведут. В самой Чехии, правда, они достаточно известны, хорошо контактируют с МВД и рядом депутатов, но их деятельность касается именно оружия и соответствующего законодательства. Это совсем другая ситуация, чем в США, где NRA – реальная сила, которая может влиять на исход общенациональных выборов, – говорит пражский журналист Ондржей Соукуп.

Помимо Чехии, в тот же период (2013–14 годы) Мария Бутина делала попытки наладить контакты и с рядом организаций в соседней Словакии. Как отмечает словацкий аналитик Радован Браник, "пока подтверждены два ее приезда в Словакию, но нельзя исключить и еще несколько кратковременных визитов". По словам Браника, в Словакии Бутина была менее успешна, чем в Чехии. Он ссылается на мнение членов одного из "оружейных" клубов, который объясняет недоверие к Бутиной ее слишком успешной карьерой: "Мегауспешная организация, копирующая американскую NRA, под руководством в прошлом не слишком удачливой торговки мебелью в возрасте 20 с небольшим лет? И это в России – стране, по крайней мере в сравнении с США, весьма нелиберальной в том, что касается свободного владения оружием, да еще и стране, где власти жестко обходятся с массовыми гражданскими инициативами? Вы действительно верите этой истории?"

Радован Браник утверждает, что на встрече в Праге в ноябре 2013 года, в которой участвовали и словацкие представители, Мария Бутина "козыряла" своими фотографиями с тогдашним вице-премьером правительства России (ныне главой Роскосмоса) Дмитрием Рогозиным, демонстрируя свои высокие связи. Другим покровителем предприимчивой девушки, как известно, является бывший зампред Совета Федерации, ныне – заместитель главы Банка России Александр Торшин, в адрес которого в Испании выдвинуты обвинения в связи с организованными преступными группировками. В США в апреле 2018 года Торшин включен в список 24 россиян из окружения Владимира Путина, на которых Вашингтон наложил санкции. Когда тремя годами ранее Торшин посетил Соединенные Штаты, Бутина сопровождала его в качестве помощницы.

В самих США, где Мария Бутина была арестована 15 июля, выясняются все новые подробности о ее контактах. Утверждается, что Бутина и ее организация "Право на оружие" получали финансовую поддержку от миллиардера Константина Николаева, который инвестировал в энергетические и технологические компании США. Николаев – генеральный директор группы "Н-Транс" и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Forbes оценивает его состояние в 1,2 миллиарда долларов.

В 2015 году Бутина участвовала во встречах Александра Торшина с двумя представителями руководства Федеральной резервной системы и министерства финансов США. Речь идет о тогдашнем вице-председателе Федеральной резервной системы Стэнли Фишере и заместителе министра финансов по международным вопросам Натане Шитсе. Встречи с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов – вашингтонской аналитической организацией, работающей в сфере внешней политики, которая часто отстаивает пророссийские позиции, сообщает "Голос Америки".

Ярослав Шимов, «Радио Свобода»