Профсоюз РЭП призывает неравнодушных белорусов поддержать Федынича и Комлика 2 24.07.2018, 13:18

Как добраться на первое заседание суда по «делу профсоюзов».

Профсоюз РЭП призывает всех членов и неравнодушных белорусов поддержать в суде лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Первое заседание начнется в 11:30 в доме правосудия в Минске по улице Семашко, 33, пишет praca-by.info.

Заседание открытое, присутствовать могут все желающие. Чтобы вам хватило места в зале, пожалуйста, приходите заранее.

Добраться до дома правосудия можно на общественном транспорте: на метро до станции Петровщина, выход к улице Семашко, и пешком по улице Семашко (900 метров) до дома правосудия.