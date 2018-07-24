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Профсоюз РЭП призывает неравнодушных белорусов поддержать Федынича и Комлика

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  • 24.07.2018, 13:18

Как добраться на первое заседание суда по «делу профсоюзов».

Профсоюз РЭП призывает всех членов и неравнодушных белорусов поддержать в суде лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Первое заседание начнется в 11:30 в доме правосудия в Минске по улице Семашко, 33, пишет praca-by.info.

Заседание открытое, присутствовать могут все желающие. Чтобы вам хватило места в зале, пожалуйста, приходите заранее.

Добраться до дома правосудия можно на общественном транспорте: на метро до станции Петровщина, выход к улице Семашко, и пешком по улице Семашко (900 метров) до дома правосудия.


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