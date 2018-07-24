ЖКХ обиделось на журналистов из Гродно? 4 24.07.2018, 12:47

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Александр Денисов и Алексей Кайрис

Новые подробности обысков.

Александра Денисова и Алексея Кайриса могут обвинить в оскорблении личности. Об этом журналист и музыкант Александр Денисов сообщил в Facebook.

«Ничего пока что не знаю, кроме того, что проводится проверка в рамках уголовного кодекса. То есть, нам будут «шить» криминалку: клевета и оскорбление, насколько я понял», – пишет Александр Денисов.

Вероятно, речь идет об оскорблении главы участка обслуживания УЖРЭП Ленинского района Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась в сюжете «Белсата» от 20.04.2018 года в программе «Объектив» – «Жители общежития: «Заходишь с ребенком в душ – там лежит дохлая крыса!», предполагает «Белсат».

Люди в гражданском задержали гродненских журналистов 23 июля. Их держали в участке 2,5 часа, после чего увезли домой, чтобы провести обыски. Сначала правоохранители обыскали дом матери Александра Денисова, после чего у нее случился сердечный приступ.

«У матери ничего, разумеется, не нашли. Потом перешли в мою квартиру. Милиционеры вели себя, действительно, очень вежливо и корректно. Но это не помогло. У мамы вчера был сердечный приступ. Она никак не может понять, что ее сын не крал, не убивал, не грабил, но считается преступником…», – написал Александр Денисов.

Контакт с журналистами ограничен из-за конфискованной техники, в том числе забрали телефоны.