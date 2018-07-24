Видеофакт: В Великобритании прошли гонки улиток 24.07.2018, 12:58

«Забеги» улиток в графстве Норфолк происходят с 1960-х.

В этом году соревновались более 150 улиток. Игры происходят на столе, накрытом влажной тканью. На ней нарисованы окружности. Главная задача улиток — доползти до внешнего круга, а победителем признается тот моллюск, который сделает это максимально быстро, пишет «Вокруг света».

В соревнованиях может принять участие любой желающий. Можно принести свою улитку, или же воспользоваться теми, которые предлагают организаторы.

В этом году победителем стала улитка по имени «Хоста». Ее хозяйка Джо Уотерфилд из деревни Гримстон нашла ее утром в день соревнований в своем саду. «Спортсмен» прятался в цветах под названием «хоста» — отсюда имя.

В качестве приза победительница получила серебряную кружку с гравировкой, пучок салата, и конечно, звание чемпиона мира.

Рекорд соревнований был установлен в 1995 году. Тогда улитка Арчи проползла 33 сантиметра за две минуты и 20 секунд. Хосте понадобилось более 3 минут.