Зачем нам такая власть? 4 24.07.2018, 13:05

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы «голосуют ногами» и бойкотируют современное рабство.

Фонд Walk Free Foundation опубликовал свежий выпуск «Глобального индекса рабства».

В антирейтинге Беларусь занимает 20-е место среди 167 стран. По данным правозащитников, 103 тысячи человек, или 1% населения страны, находятся в подневольном положении.

Как не стать заложником системы и убить в себе раба - сайт Сharter97.org обратился с этим вопросом к активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь», брестский лидер Белорусского Национального Конгресса Андрею Шарендо.

- Я считаю, что цифра, которую озвучили правозащитники не отражает реальности.

Думаю, что рабами можно считать всех, кто работает на государственной работе, ведь в Беларуси действует контрактная система. Рабами можно назвать десятки тысяч выпускников вузов, которые вынуждены работать по распределению за копейки.

Хорошо знаю ситуацию в сельской местности, где люди работают за нищенские зарплаты с раннего утра и до позднего вечера. Это тоже своего рода рабство. У многих нет возможности переехать в город. Поэтому я очень критически отношусь к этой цифре. Рабов в Беларуси намного больше.

Если власти не могут обеспечить своим гражданам достойную жизнь, то зачем нам такая власть?

Белорусы уже начали искать работу за границей и «голосовать ногами» против политики Лукашенко. Рынок Польши и Чехии открыт для наших соотечественников. Можно спокойно найти работу за достойные деньги. Поэтому самый лучший выход из этой ситуации - просто бойкотировать рабские условия труда. Особенно молодым специалистам. Ведь распределение - это потерянные впустую годы.