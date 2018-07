Алишер Усманов выставил на продажу свою долю в «Арсенале» 1 24.07.2018, 13:09

Алишер Усманов

Фото: ТАСС

Российские олигархи продолжают «исход» из Великобритании.

После многолетнего противостояния с контролирующим акционером Arsenal американским миллиардером Стэном Кронке, Алишер Усманов готов расстаться с футбольным клубом, узнала The Financial Times. Есть ли у вероятной сделки другие причины, кроме корпоративного конфликта, – неизвестно, пишет The Bell.

• Усманов активно ищет покупателя на свои 30% в Arsenal, он смирился с тем, что Кронке никогда не уступит, пишет FT со ссылкой на двух источников, знакомых с планами Усманова. «Он был очень расстроен тем, что Кронке не продаст ему контроль ни за какие деньги, и теперь просто хочет выйти», – говорит один из них.

• Сделка положит конец многолетней войне – с 2007 года Усманов и Кронке наперегонки скупали акции клуба, который стал одним из символов английского футбола, но к 2012 году Усманов в этой гонке проиграл. Кронке собрал почти 70% акций, оставив Усманова даже без места в совете директоров.

• Последнюю попытку переломить ситуацию Усманов предпринял в прошлом году, предложив Кронке за его долю $1,3 млрд. Миллиардер отказался, спустя два месяца также безуспешно попытавшись выкупить долю Усманова за £525 млн. Сейчас Усманов хочет продать свою долю в клубе кому угодно, кроме Кронке, но это будет сложная задача, говорят собеседники FT. Подробно об истории этого противостояния, от которого сам Arsenal ничего не выиграл, писал Forbes.

• Почему Усманов решил завершить конфликт, который тянется столько лет, сейчас? Еще в прошлом году после неудачной попытки договориться с Кронке миллиардер уверял, что не продаст свою долю в Arsenal и до конца будет отстаивать интересы клуба и его фанатов. Собеседники FT на этот вопрос не отвечают, но можно предположить, что одной из причин стало резкое обострение отношений между Россией и Великобританией.

• Кроме доли в Arsenal, Усманов владеет одним из самых дорогих особняков в Лондоне 19 века стоимостью почти $100 млн. Вместе с Романом Абрамовичем он регулярно входит в топ самых богатых резидентов Великобритании (при этом утверждает, что платит налоги в России). Это, впрочем, не помогает: полноценный хозяин Chelsea Абрамович в этом году не смог добиться от британских властей продления визы инвестора, после чего получил гражданство Израиля.