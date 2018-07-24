«Декрет о «тунеядцах» относится к виду современного рабства» 1 24.07.2018, 13:30

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Фото: «Еврорадио»

В Беларуси «социальных рабов» больше, чем в любой европейской стране.

103 тысяч белорусов – рабы. И это только те, кто попал в подсчеты правозащитников. Действительность может быть еще хуже. Но, если принять даже эти цифры, большего рабства в Европе просто нет. Причем ухудшение ситуации стало тенденцией, говорится в репортаже «Белсата» с минских улиц.

Жители Минска:

«Мы, наверное, сами не готовы за себя отвечать, поэтому нам нравится, когда нас принудительно распределяют, что-то еще делают – нам так проще наверно жить».

«Люди думают, что можно потерпеть, а потом будут бонусы, а с этим все получается не очень хорошо».

«Чрезмерно лояльный народ, чрезмерный терпеливый наверно, поэтому надеть кандалы проще всего на белорусов».

«У нас очень много всего обязательно-принудительного. Будто бы рекомендовано, но желательно выполнить».

Под современным рабством правозащитники понимают принуждение к труду, торговлю людьми или практики, связанные с принуждением.

Жители Минска:

«Декрет о тунеядцах относится к виду современного рабства, потому что это принудительное и безосновательное вынуждение человека к работе, даже если он не в состоянии ее выполнять, не обязан и никому не должен».