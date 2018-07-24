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Фотофакт: В Лаосе после прорыва плотины вода смыла сотни людей

  • 24.07.2018, 13:38
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Под водой оказались целые деревни.

В понедельник, 23 июля, в результате прорыва плотины ГЭС на юго-востоке Лаоса и последующего наводнения пропали без вести сотни людей, есть погибшие.

Как сообщает ВВС, из-за масштабного наводнения в провинции Аттаэпу, более 6 600 человек потеряли свои дома, сотни людей числятся пропавшими без вести.

Причина прорыва дамбы ГЭС в данный момент неизвестна. Спасательные службы проводят эвакуацию населения из затопленных районов.


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