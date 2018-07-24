Где в столице поплавать летом? 3 24.07.2018, 13:51

Cемь бассейнов, в которые можно сходить прямо сейчас.

Летом многие минские бассейны закрываются на профилактические работы, но citydog.by все же нашел семь комфортных мест, где можно поплавать прямо сейчас.

Дворец водного спорта

Где: ул. Сурганова, 2а.

Как работает: с понедельника по субботу с 07:25 до 22:15, а в воскресенье с 07:15 до 21:00.

Как связаться: +375 17 290 48 26, +375 17 290 48 39, +375 17 290 49 03.

Здесь функционируют сразу три бассейна: учебный (20х10 метров, глубина 0,8 метра), спортивный (50 метров длиной и глубиной в 2 метра) и прыжковый (длина – 20 метров, глубина – 5 метров). Температура воды во всех составляет 26-28°С. Есть скидки для пенсионеров, ветеранов, студентов и детей. В этот бассейн можно купить абонемент.

Продолжительность сеанса: 45 минут.

Сколько стоит: понедельник–пятница с 7:15 до 18:30, суббота с 7:15 до 22:15, воскресенье с 9:00 до 21:00 – 8 рублей; понедельник–пятница с 18:30 до 22:30 – 10 рублей.

«Президент-отель»

Где: ул. Кирова, 18.

Как работает: Ежедневно с 07:00 до 21:45.

Как связаться: +375 17 229 70 00, +375 17 226 73 14, +375 44 774 77 01.

Для любителей хорошего сервиса, комфорта и долгих сеансов работает бассейн в «Президент-отеле». Здесь есть целый спа-комплекс, акватермальная зона и тренажерный зал. Действует система абонементов. Главное преимущество – нет никаких санитарных дней и профилактических часов.

Длина бассейна классическая – 25 метров, работают всего три дорожки. Глубина по всей площади одинаковая – 1,4 метра, а температура – 27-28°С. А еще здесь работает водопад и джакузи.

Продолжительность сеанса: 1 час 35 минут.

Сколько стоит: цена за сеанс зависит от выбранного дня и времени. Например, с понедельника по четверг с 07:00 до 16:15 сеанс обойдется в 12 рублей, а с 16:15 до 21:45, как и в любое время по пятницам, в выходные и праздничные дни, – в 15 рублей.

Городской центр олимпийского резерва по теннису

Где: ул. Жудро, 40.

Как работает: с понедельника по пятницу с 07:00 до 22:00, а в выходные с 08:00 до 20:00.

Но будьте внимательны, каждый вторник с 11 до 12 проводится профилактика бассейна.

Как связаться: +375 17 365 47 19.

В городском центре олимпийского резерва по теннису предлагают поплавать в бассейне длиной 25 метров. В нем четыре дорожки, каждая шириной в 2,5 метра. Одновременно на одной может находиться не больше восьми человек. Глубина бассейна – от 120 до 180 сантиметров, а температура воды – 26-28°С.

Тут есть сауна и тренажерный зал.

Продолжительность сеанса: 45 минут.

Сколько стоит: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 билет стоит 5,5 рубля. Еще есть возможность купить посещение, в которое будет включен тренажерный зал, фитнес или настольный теннис, а можно забронировать целую дорожку для себя и друзей. Абонемент в этот бассейн лучше купить заранее, так как место популярное, свободных дорожек может не оказаться. Правда, по деньгам на этом ничего не выиграешь: стоимость абонемента – это цена разового занятия, умноженная на количество посещений.

Гостиница «Беларусь»

Где: ул. Сторожевская, 15.

Как работает: ежедневно с 07:00 до 22:00.

Как связаться: +375 17 209 71 62, + 375 29 198 49 59.

В гостинице можно сходить не только в бассейн, но и в сауну с тренажерным залом. А еще воспользоваться джакузи и водной горкой. Всего на территории два бассейна: взрослый длиной 24 метра и глубиной до 1,8 метра и детский глубиной 0,7–0,8 метра. Для детей есть скидки.

Продолжительность сеанса: 1-2 часа.

Сколько стоит: в будние дни с 07:00 до 09:00 (сеанс длится 1 час) – 7 рублей, а с 07:00 до 16:00 (сеанс 2 часа) – 12 рублей. С 16:00 до 22:00 по будням и в выходные дни с 07:00 до 22:00 (сеанс 2 часа) – 16 рублей. В стоимость включены бассейн, сауна и водные горки.

Плавательный комплекс

Где: пр-т Победителей, 109в

Как работает: в понедельник, среду, четверг и пятницу есть сеансы в 07:15, 11:00–14:45, 19:15 и 20:00. Во вторник – в 07:15, 11:00–14:45 и 20.00. Суббота: 07:15, 10:15, 13:15–20:00. А в воскресенье – с 07:15 до 20:00.

Как связаться: +375 17 240 46 65.

В этом бассейне всего три дорожки по 18 метров. Глубина – от 0,8 до 1 метра. О свободных сеансах обязательно нужно уточнять у администратора заранее, иначе рискуете не поплавать.

В комплексе действует абонементная система, стоимость зависит от количества занятий в месяц.

Продолжительность сеанса: 45 минут.

Сколько стоит: 7 рублей.

Отель «Пекин»

Где: ул. Красноармейская, 36.

Как работает: ежедневно с 07:00 до 22:00.

Как связаться: +375 17 329 77 77.

Аквазона в этом отеле находится на первом этаже. Здесь есть бассейн, сауны и джакузи. В цену входит посещение тренажерного зала и аквазоны (бассейн, сауна и джакузи). Находиться на территории можно целый день.

Сколько стоит: с понедельника по четверг один день посещения стоит 45 рублей, а с пятницы по воскресенье – 50 рублей. Персональная тренировка на двоих обойдется в 22 рубля за один час.

Princess Spa

Где: ул. Кирова, 13 (Crowne Plaza Minsk)

Как работает: ежедневно с 06:30 до 23:00.

Как связаться: +375 17 200 94 24, +375 29 657 74 44.

Сходить только в бассейн в этом спа-центре не получится. В цену входит тренажерный зал, бассейн, джакузи, сауна и хамам. Зато и время посещения не по 45 минут, а несколько часов – и халат с полотенцем включены в стоимость.

Сколько стоит: в будние дни с 06:30 до 12:00 – 27 рублей, с 12:30 до 17:00 – 40 рублей, с 17:00 до 23:00 – 55 рублей. В выходные с 06:30 до 23:00 – 60 рублей.