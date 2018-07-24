«Аккуратнее с заменами»: откровенный рассказ официанта о минском общепите 9 24.07.2018, 13:50

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Как выглядят белорусские кафе и рестораны изнутри.

Конечно, можно не верить достоверность слухов о минских кафе и ресторанах, но можно взглянуть на белорусский общепит изнутри и принять эту реальность.

Издание kyky.org публикует откровенный рассказ официанта о его работе:

Как-то раз у нас был Александр Солодуха. На саундчеке я выношу ему хлеб и случайно роняю его на пол. Саня заметил это со сцены и озвучил. Я пошел якобы менять хлеб, на самом деле, просто покурил пять минут и накормил его этим же хлебом. Поэтому аккуратнее с заменами.

Мой самый большой чай за смену был долларов 100-150$, но слышал от людей про чаевые по 700-900 € за смену. Такое случалось в годах 2013-2014, когда люди были побогаче. Но и сейчас нормальный официант вполне может иметь тысячу долларов, если будет пахать без выходных.

Чеддер, камамбер, дорблю? Как правило, в своей тарелке вы найдете просто дешевые подделки этих сыров. Приятного аппетита.

В клубах есть специальные девушки, которые работают на клуб, разводят мужчин на деньги, а потом получают с этого проценты. Но думаю, что это все и так знали.

Никто не бодяжит ваш алкоголь. Вам приносят тот вискарь, что вы и заказали. Хватит цепляться к официантам. В нормальном заведении не будут бодяжить. Запомните.

Большие и дорогие заведения покупают санстанцию, пожарку и т.п. Конечно, у нас тараканов не было, но я слышал от людей с других заведений, что у них по кухне бегали.

Промоалкоголь делается так: водка, кампари и что-то ещё для цвета. Заливается все в бутылку от Джека и ставится на стол. А чаши для кальяна на промо столики, бывает, раскуривают по два раза.

В первые месяцы после деноминации у нас одни ребята запутались в цифрах и пропили 200 миллионов на старые. Вот так обычные мужики посидели на 10 штук баксов.

Как-то я продал богатому мужику пельмени за 50$. Их в меню у нас не было, как не сложно догадаться. Пришлось бежать в ночной магазин и договариваться с кухней на варку. До сих пор жалею, что не сторговался на 100$, а мог.

Весь стаф заведения вас обсуждает. Даже если вы пришли сюда первый раз.

Если вы пьете белoрусcкий алкоголь, то официанты уже смотрят на вас, как на дерьмо. Исключение: вы – богатый москвич, который потом хорошо оставит на чай.

Я уже говорил, что это очень тяжелый труд? Большинство официантов работают под алкоголем, веществами или под тем и тем – по-другому ноги не носят.

Смены официанта – минимум по 10-12 часов. Бывают и по 15. И почти все время на ногах. Ноги – слабое место официанта.

Никогда, слышишь? Никогда не заказывай себе картошечку фри или по-деревенски в баре или кафе! До твоего стола в твою тарелку залезет не одна пара рук, чтобы поесть твою картошечку. А руки официанты хоть и моют, но этими же руками пепельницы драят.

Опытный официант – это бармен и повар в одном флаконе. Как-то у нас работал один повар, и он не справлялся. Два официанта стали на кухню и отдавали заказы не хуже самого повара.

В общепите в основном работают очень тупые люди. Как-то раз я одному официанту сказал, что бабочку не «одевают», и получил ответ: «А как? Надевают? Ну ты тупой».

Во времена новогодних банкетов у меня вся кухня была в вине, виски, водке и прочем алкоголе. И мы даже не воровали, просто заведению не нужен алкоголь, которого нет в меню, а заказчик может забыть про алкоголь и не забрать остатки.

Слухи в общепите одного города разносятся с бешеной скоростью. Как-то моя девушка (уже бывшая) пошла со своим бывшим попеть в одно караоке. К утру я уже об этом знал. Если бы Шерлок был в современном Минске, то вместо бродяг он использовал общепит для информирования.

Хотите вывести официанта из себя и заставить его поливать всеми благими матами вас на кухне? Попросите его упаковать остаток ужина с собой.

Кстати, в этот момент весь стаф тоже поджирает вашу еду, а на щипцы многие забивают и кладут еду в боксы просто руками.

Официанту ничего не нужно кроме ваших чаевых. Он выслушает вас, даст совет, пошутит, а потом на курилке: «Этот … подсел на уши, а на чай всего 10 рублей оставил!»

Большинство людей в нашей стране не знают ничего о такой вещи, как «чаевые». Им приходится об этом намекать. Запомните: если официант спрашивает, все ли вам понравилось, то вы обидели этого официанта чаевыми.