От сбора ягод – до блестящей карьеры в Финляндии 24.07.2018, 14:20

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Марина Ромашкина и Евгений Боярский

Фото: Antti Karhunen / Yle

Как лето на клубничных плантациях стало для украинской пары путевкой в новую жизнь.

В Финляндии запустили новый проект, цель которого – выявить знания и умения сезонных работников с целью предоставить им потенциальные рабочие места, пишет yle.fi.

Евгений Боярский и Марина Ромашкина, украинская семейная пара, приехали на сбор клубники в Финляндию девять лет назад. Незадолго до этого молодые закончили на родине обучение в ВУЗе. В то же время уровень зарплат в родном городе составлял всего порядка 300 евро, и пара решила отправиться на заработки в Финляндию, где зарплата сборщика ягод в три раза превышала среднестатистическую украинскую получку.

- В среднем за сбор ягод платят порядка 1000 евро в месяц, - комментирует Боярский.

Лето, прошедшее за сбором ягод, стало первой ступенькой на карьерной лестнице, правда, клубника тут была уже не при чем. Живущая сейчас в Куопио пара прошла в Финляндии переобучение, и сейчас оба работают в центре здоровья и красоты в Ванхамяки. Гражданство Финляндии Евгений и Марина получили в прошлом году.

Среди сборщиков ягод ищут работников в разные сферы

Карьерный путь Боярского и Ромашкиной может послужить примером, который поможет разрешить проблему с нехваткой кадров во многих финских регионах. В Северном Саво недавно был запущен проект под названием Future Savo, цель которого – привлекать в регион до 2000 новых работников ежегодно.

В особенности нехватка профессиональной рабочей силы наблюдается в регионах Юля-Саво, Варкаус и Сися-Саво. Миграция внутри регионов не решает этой проблемы.

Один из вариантов решения – заняться опросом среди сезонных работников, готовы ли они остаться в регионе при условии трудоустройства. Например, именно среди сезонных сборщиок ягод немало людей, имеющих образование, которые могли бы восполнить нехватку квалифицированной рабочей силы. Идея заключается в том, чтобы подобрать иностранцам работу в той сфере, в которой у них имеется образование, полученное на родине.

Компания по региональному развитию SavoGrow сейчас опрашивает сезонных работников в Суоненйоки, Рауталампи, Весанто, Терво, Пиелавеси и Кейтеле. Цель опроса – собрать данные о тех, кто потенциально готов остаться на работу в Финляндии. Координатор проекта Вилле Керянен заявляет, что вопросы в основном касаются привычек, быта и образования на родине.

- Нам нужно найти ответ на вопрос, что может сделать наш регион привлекательным для переезда сюда, - комемнтирует Керянен.

«Помоги нам с работой!»

Многие украинцы спрашивают совета у Марины Ромашкиной, как им перебраться в Финляндию по работе.

- Мне все время пишут в соцсетях, мол, помоги с трудоустройством, - рассказывает Марина.

В своем ответе она обычно подчеркивает, что успеху в немалой степени способствует хотя бы начальное знание английского языка.

Проект Future Savo также подчеркивает важность знания английского для потенциальных рабочих мигрантов. Однако координатор проекта Вилле Керянен напоминает, что важным помимо работы является и то, как люди проводят свое свободное время. По словам Вилле, многие переехавшие начинают страдать от ностальгии.

- Разумеется, при переезде, в новых условиях работа является важной составляющей, однако то, что происходит в свободное время, не менее важно, - комментирует Керянен.