Шуневич — о двойном убийстве в Бобруйске: Есть вопросы к поведению жертвы 4 24.07.2018, 14:24

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Игорь Шуневич

Фото: belgazeta.by

Глава МВД прокомментировал резонансное дело.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске, общаясь сегодня с журналистами в Бресте перед итоговой коллегией УВД облисполкома, сообщает БелТА.

Министр отметил, что в настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. «Комментировать обстоятельства преступления я не могу, потому что оценку и сбор доказательств ведет следствие. Могу только сказать, что по своей сути это бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология — о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и основные моменты преступления», — сказал Игорь Шуневич.

В то же время, по его словам, есть вопросы и к сотрудникам милиции. «Будет проводиться расследование, в том числе служебное, с точки зрения профилактики, контроля за поведением лиц, ранее совершавших преступления. Также не буду давать сегодня оценку оперативности реагирования, потому что, на первый взгляд, мы сделали все правильно: выбыли по соответствующим временным нормам, достаточно активно осуществляли поиск места происшествия. Но вы знаете, в силу чего не смогли попасть туда своевременно. Вместе с тем, полагаю, нам стоит еще раз задуматься, пересмотреть профессионализм выбывающих следственно-оперативных групп и возможность более эффективно предотвращать подобные правонарушения», — резюмировал глава МВД.