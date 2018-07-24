Игорь Комлик: Власти в чужом глазу соломинку видят, а в своем бревна не замечают 24.07.2018, 14:44

Игорь Комлик

Доказательной базы по «делу профсоюзов» у следствия нет.

Об этом один из лидеров независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик рассказал «Радыё Рацыя», комментируя назначенное на 30 июля судебное разбирательство по «делу профсоюзов»:

- Дело расследуется уже почти год, но при ознакомлении с материалами я видел, что с доказательной базой у следствия были определенные проблемы. А вообще в деле - 11 томов материалов, хотя есть информация, что процесс затягивать не будут.

Как говорил один киногерой, мой суд будет быстрым, но несправедливым. Что касается лично меня, то я довольно спокойно жду начала суда. Это не мы нарушали закон. Это власть создала такие условия для независимого профсоюза, чтобы можно было завести уголовное дело. А меня больше интересует сегодня другой вопрос: почему в нашей стране можно оклеветать человека, и виновных за это не найдут и не накажут?

- Имеете в виду те клеветнические статьи о вас, которые появились на некоторых сайтах?

- Да, я уже более двух месяцев добиваюсь, чтобы виновных нашли и привлекли к уголовной ответственности. С конца мая занимаюсь этим, но мне сообщили из милиции, что нет оснований для возбуждения такого дела. Проверку вроде бы продолжили, наверное, ждут решения суда. Мол, не нашли достаточно данных о том, что на меня клеветали. Но я знаю, что там таких данных достаточно. Насколько известно, даже автора статьи не нашли, хотя не исключаю, что этот "журналист" имеет погоны, а потому его никто и не ищет.

Одним словом, для меня в этой ситуации все понятно. Такое вот у нас «правовое государство». В чужом глазу соломинку видят, а в своем бревна не замечают. Кстати, на суде я про все эти факты буду рассказывать.

Как известно, на 30 июля назначено судебное разбирательство дела против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федыничa и Игоря Комликa.

Им предъявляются обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК РБ).