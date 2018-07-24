«Котов выносили из дома, когда вода стояла по пояс» 24.07.2018, 14:39

История одной фотографии потопа в Костюковичах.

В выходные по востоку Беларуси прошлась непогода. На Могилевщине больше всего пострадали Костюковичи, где 22 июля было затоплено около 50 частных подворий. В доме 71-летней пенсионерки Валентины Казанцевой на улице Комсомольской уровень воды достиг метровой отметки: семье пришлось эвакуироваться за считаные минуты и спасать домашних питомцев — сиамских кошку Пятнышко и кота Пушка, пишет tut.by.

Снимок, на котором видно, как из затопленного дома спасают питомцев, разместил у себя в твиттере МЧС.

— Я здесь уже почти сорок лет живу, но такого не помню, — говорит хозяйка дома Валентина Казанцева. — Да, бывало, что вода подходила к крыльцу, но сам дом никогда не затапливало.

Фото из сводок со вчерашнего потопа в Могилёвской области. pic.twitter.com/Nnvxl6wUjh — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 23 июля 2018 г.

Утром 22 июля она вместе с дочерью Галиной занималась домашними делами. В гости приехали 21-летняя внучка Алина с подругой, которые после окончания медучилища работают по распределению в других городах. Моросил мелкий дождь, который неожиданно превратился в ливень. Да такой, что вскоре на приусадебный участок хлынули потоки воды.

— Дом у нас в низине, труба в ливневке узкая, вот и потекло все во двор — со стороны микрорайона и с улицы Советской. Дочка сразу же позвонила спасателям, потом электрикам, чтобы дом обесточили. Вода к тому времени уже была внутри.

Женщина говорит, что когда потоки воды опрокинули новенький холодильник, купленный в кредит, стало по-настоящему страшно.

— Мы только ремонт закончили на кухне, купили новую мебель и даже не успели за нее рассчитаться, — сетует женщина. — Теперь все придется менять.

Из затопленного дома семья выбиралась, когда воды уже было по пояс.

— В последний момент внучка вспомнила, что в доме остались наши сиамские коты. Вместе с подружкой они вернулись за ними и вынесли на улицу.

Находиться в доме после его затопления было небезопасно, Валентину Васильевну приютил у себя сын, внучка вернулась в Белыничи. А вот домашних питомцев женщине найти так и не удалось.

— Слишком наши коты были напуганы. Сейчас прячутся где-то, даже к дому не подходят.

Внутри, по словам женщины, «творится полный кавардак», семья продолжает выносить вещи на улицу, чтобы они просохли.

— Мягкая мебель вся уничтожена, — сетует дочь Валентины Галина Мельянкова. — Хорошо хоть я оформила страховку. Помню, подписывала документы и думала: ну зачем оно мне? А вот как все обернулось.

Спасательные работы в Костюковичах спустя двое суток после ливня продолжаются. Как рассказал заместитель начальника Костюковичского РОЧС Сергей Ушаков, откачка воды проводится на затопленных участках по всему городу.

— Самые последние данные — 49 затопленных подворий. Но эта информация постоянно обновляется, так как люди продолжают звонить и просить о помощи.