Израильская «Праща Давида» впервые перехватила ракеты 24.07.2018, 13:59

Фото: United States Missile Defense Agency

Израильские ПВО, сами того не зная, оказали услугу сирийским повстанцам.

Израильский комплекс противоракетной обороны средней дальности «Праща Давида» (David's Sling) впервые с заступления на боевое дежурство в июле 2016 года перехватил две ракеты. Перехват боеприпасов был успешно произведен над территорией Сирии, но, вероятно, стал результатом ошибки, пишет N+1 со ссылкой на Globes.

Территория Израиля периодически подвергается ракетным обстрелам. Для защиты израильские военные выстроили эшелонированную систему противоракетной обороны, в которую входят комплексы «Железный купол» (Iron Dome), «Праща Давида», «Стрела-2» и «Стрела-3» (Arrow). В целом система обеспечивает защиту от ракет с дальностью полета от 70 до 2000 километров.

Известно, что перед первым боевым применением были обнаружены пуски двух ракет на территории Сирии. На Голанских высотах и в Верхней Галилее была задействована система предупреждения о ракетном обстреле, после чего «Праща Давида» выпустила две противоракеты. Они попали в цели.

По итогам перехвата специалисты вооруженных сил Израиля пришли к предварительному выводу, что перехвата сирийских ракет не требовалось, поскольку они не были нацелены по территории Израиля, упали в Сирии и были выпущены, вероятно, во время боя между войсками, лояльными президенту Башару Асаду, и повстанцами.

В настоящее время израильские специалисты занимаются выяснением причин, по которым комплекс «Праща Давида» произвел перехват, в котором не было необходимости. В норме, «Праща Давида» не должна реагировать на ракеты, пущенные близко к границе, но не по территории Израиля, и на боеприпасы, которые должны упасть в ненаселенной местности.

Разработка комплекса велась с участием американских компаний Boeing и Raytheon с 2008 года. Система предназначена для перехвата баллистических ракет с дальностью пуска от 70 до 300 километров. Стоимость одной ракеты-перехватчика комплекса «Праща Давида» составляет около одного миллиона долларов. Первая батарея противоракетного комплекса была развернута в 2016 году на базе ВВС Израиля в Хацоре.