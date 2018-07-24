Отдых-2018: Что взять в путешествие 24.07.2018, 14:44

Готовясь к отпуску, важно заранее сложить багаж, чтобы не забыть самого важного.

Наконец-то лето! Работа, дом и заботы не оставляли времени подумать о себе. И вот наконец улицы заполонили легкие платьица и футболки — новый отпускной сезон на дворе, пишет mk.ru.

В такое время каждому хочется немного отдыха и развлечений. Пути расходятся: кто-то едет на дачу пропалывать грядки и поливать рассаду, кто-то предпочитает провести заслуженный отпуск пассивно, дома перед телевизором, а самые активные собирают чемоданы и отправляются в путешествие. Чтобы избавить себя от лишних забот на отдыхе, позаботьтесь обо всем заранее.

Пакуем самое необходимое

Первый пункт сбора — документы и деньги. Если вы едете за границу, то проверьте загранпаспорт.

О медицинской страховке и авиабилетах необходимо задуматься заранее, чтобы не собирать все в спешке в последние дни и не переплачивать.

Деньги безопаснее всего хранить на карточке. Снимать следует в случае необходимости, но всегда держите при себе небольшую сумму в местной валюте.

В дороге и на отдыхе может случиться любая неприятность, поэтому не забывайте об аптечке. Помните: это нужно и нестрашно. Если вас укачает в машине или заболит голова в самолете, то лучше иметь лекарство под рукой. Возьмите обезболивающие, противоаллергические препараты, солнцезащитные и жаропонижающие средства, лекарства от пищевого отравления.

Давайте о приятном. Какая поездка может быть без гаджетов? Мобильный телефон и фотокамера будут с вами в любом случае, но на этом техника не заканчивается. Если жить не можете без музыки, то возьмите в поездку плеер. От прослушивания музыки телефон быстро разряжается, а в поездке он всегда должен быть под рукой. Так, на всякий случай. Если долгие вечера вы привыкли проводить за чтением, то положите в сумочку электронную книгу. В путешествии на автомобиле не обойтись без навигатора.

Одеваемся по сезону и отдыхаем без проблем

Заранее узнайте про климат, посмотрите прогноз погоды на срок путешествия. Подбирайте одежду и обувь по сезону. Общие рекомендации такие: берите одежду, которая хорошо сочетается между собой. Так вы сможете легко подстраивать свой образ под обстоятельства. На экскурсию оденьте легкую рубашку и джинсы с кроссовками, а для вечерних прогулок подойдут шорты.

Хорошо, если вы распланировали свой отпуск заранее, ко всему подготовились и ничего не упустили. Помните, что путешествие — это активный отдых, который предполагает постоянное движение. А движение — это постоянная нагрузка на ноги и позвоночник, которая с непривычки может доставить много неприятностей: от болей в суставах до отеков ног, тяжести в спине и головных болей.

Не забываем про комфорт

Длительное пребывание в сидячем положении во время поездок или авиаперелетов — одна из ключевых причин дискомфорта и последующих проблем с позвоночником и опорно-¬двигательным аппаратом. Методов профилактики много. В первую очередь необходимо позаботиться о своем комфорте. Во время поездки и перелета обязательно разгрузите свой позвоночник. В этом поможет комплекс ортопедических изделий: подушка под спину и подушка-воротник.

Подушка под спину снимет нагрузку с позвоночника и органов малого таза. А подушка-воротник разгрузит шейный отдел и поддержит его в физиологически правильном положении, обеспечит комфортный сон в сидячем положении. Современные подушки изготавливают из материала с эффектом памяти, поэтому их можно свернуть для экономии места в сумке. Перелет будет максимально комфортным.

Для любителей путешествовать на автомобиле разработана специальная ортопедическая накидка для сидения, которая помогает расслабить мышцы спины и поясницы, избавляет от переутомления во время длительной поездки, защищает позвоночник от микровибраций, вызванных неровностями на дороге.